Как перестать строить планы и начать действовать

История, знакомая каждому: на эмоциональном подъеме человек решает «начать новую жизнь», а потом не может встать утром на 10 минут пораньше, чтобы сделать небольшой комплекс зарядки. Зачастую после очередного тренинга, прочтения книги или разговора с вдохновляющими людьми появляется желание «сдвинуть горы», но дальше красивого нового ежедневника эти планы так и не идут. Почему так происходит и где достать энергию и силы на реализацию запланированного? Как не «слиться» на первых порах? На эти и другие вопросы ответила консультант по личной эффективности Анастасия Иволина-Райская.

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Ключевая причина провала — большие амбиции и требования к себе уже на старте. Анастасия Иволина-Райская отмечает, что мечтать по крупному важно и нужно, но, решив начать новую жизнь, стоит планировать реалистично. Чтобы полностью изменить свой образ жизни, необходимо больше, чем всего лишь 24 часа — это требует энергии и времени.

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Все слышали истории, как в одно утро человек принял решение и изменил свою жизнь за один день. Действительно, можно проснуться однажды и решить «начать с чистого листа», но это маловероятно, так как изменения такого масштаба обычно происходят после серьезных потрясений в жизни, которые разделяют ее на «до» и «после». Можно ждать подобных событий и иметь готовый план действий, или начать действовать уже сейчас, постепенно и бережно относясь к себе.

Наш мозг и психика устроены таким образом, чтобы максимально оградить нас от стресса и дискомфорта. От непривычной нагрузки они могут пострадать так же, как мышцы или связки. Если человек, который никогда раньше не бегал марафон вдруг решит с утра встать пораньше на 2-3 часа и пробежать 15 километров в ближайшем парке, его рациональная сторона сразу подскажет, что идея слишком амбициозна. На следующее утро намерение встать на 2-3 часа раньше покажется почти невыполнимым, а если все-таки вчерашнего «порыва» хватит на то, чтобы выйти в парк и начать забег, через пару километров ресурс неизбежно закончится. Организм, непривычный к интенсивным нагрузкам, быстро сорвется, и в результате человек не получит ничего, кроме боли в мышцах и возможных травм.

Когда речь идет о ментальных вопросах — внедрении новых привычек, получении новых знаний, выстраивании новых бизнес-процессов, происходит примерно такой же процесс. Сопротивление мышц человека можно сравнить с сопротивлением его нейронных связей. Еще в 1950-х Максвелл Мальц в своей книге «Психокибернетика» сформулировал теорию, согласно которой для формирования новой привычки требуется минимум 21 день. В основе самого понятия «привычка» лежит рутинное повторение определенных действий до тех пор, пока они не становятся автоматическими. Поэтому для больших изменений одного дня точно будет недостаточно.

С чего стоит начать, чтобы все же преуспеть в своих планах?

Маленькие шаги

На начальном этапе самое главное снизить уровень ожидания от себя, начинать с небольших изменений и вводить их постепенно в свою жизнь без надрыва. Анастасия признается, что разработала авторский метод внедрения привычек, который называется «улитка».

Название говорит само за себя: привычки внедряются постепенно, и каждая новая привычка добавляется в жизнь только после того, как предыдущая «прожила» с нами не менее недели. Каждый человек индивидуален, и иногда на закрепление привычки требуется больше времени — стоит прислушиваться к себе и отталкиваться от своих особенностей.

Не откладывать

Часто желанию изменить свою жизнь препятствует страх выхода из зоны комфорта. Важно осознать, что даже если в настоящее время человек чувствует себя безопасно и устойчиво, это не означает, что в будущем все останется таким же. Бездействие или откладывание жизни на потом это еще не гарантия стабильности. Работа над собой и преодоление дискомфорта, которые предстоят человеку, будут оправданы вдвойне, и, когда он обернется на пройденный путь, то поймет, что оно того стоило.

Отмечать прогресс

Необходимо найти способ отслеживать свой прогресс и не забывать радоваться промежуточным результатам. Порой мотивация падает, когда путь до цели изматывает, а конкретного результата не видно. Поэтому важно отмечать небольшие победы и вознаграждать себя за выполнение запланированного. Можно начать вести дневник или заполнять трекер привычек — специальную таблицу, наглядно отображающую прогресс.

Например, решив сбросить вес, не стоит ожидать, что на следующий день после начала диеты он начнет стремительно падать. Правильно будет отмечать каждый небольшой шаг вперед: уменьшение порции еды, замены сладкого на фрукты, добавление физических упражнений в свой день.

За каждый такой шаг стоит себя поощрять: купить новую книгу, посмотреть любимый фильм или просто провести вечер с друзьями. Так получится поддержать свой настрой и напомнить себе, что часть пути до лучшей версии себя уже успешно пройдена.

Не отчаиваться