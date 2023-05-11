Простые способы сохранять спокойствие при ссоре

Иногда гнев так велик, что его становится сложно контролировать. Расскажем о способах его преодоления.

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Конфликт - неизбежная часть жизни. Даже самый спокойный человек в какой-то момент испытает некоторую степень межличностного возбуждения. В большинстве случаев люди не могут контролировать то, что происходит дальше. Единственный аспект конфликта, который мы можем контролировать, - это то, как мы реагируем на ситуацию и подходим к ней, и мы можем добиться этого следующим образом:

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1. Сделайте несколько глубоких вдохов

Способность сохранять спокойствие и сосредоточенность во время конфликта зависит от вашей способности напрягать тело. Поверхностное дыхание - это врожденная реакция организма, когда он сталкивается со стрессом. Отвергая эту естественную реакцию и практикуя глубокое дыхание, вы поможете телу сохранять спокойствие. Сделайте глубокий вдох через нос, прежде чем медленно выдохнуть через рот. Легкие глубокие вдохи прекращают выработку двух гормонов стресса: адреналина и кортизола.

2. Сосредоточьтесь на своем теле

Сосредоточение внимания на любых физических ощущениях, возникающих в результате конфликта, позволяет вам сознательно их изменить. Когда ваше внимание переключается на тело, вы можете почувствовать напряжение, поверхностное дыхание и т.д., которые сопровождают стресс. Когда вы заметите, что ваше тело начинает напрягаться, верните позу в нейтральное состояние, расслабив плечи и руки. Эта открытая позиция выражает позитив с помощью языка тела и часто помогает разрядить конфликт.

3. Активно слушайте

Человек начнет спор или какой-либо другой тип конфликта, если почувствует, что его не слышат. Кроме того, невозможно разрядить конфликт, не выслушав внимательно и активно.Когда кто-то говорит, сосредоточьте все свое внимание на том, что говорит этот человек. Игнорируйте любые мысли о построении ответа. Как только человек заканчивает говорить, у вас есть информация, необходимая для разумного ответа.

4. Задавайте открытые вопросы

Открытые вопросы неоценимы при разрешении конфликтов. Во-первых, они показывают, что вы внимательно слушаете. Во-вторых, такие вопросы демонстрируют уважение к человеку, позволяя ему сформулировать свои мысли.Научиться задавать открытые вопросы некоторым людям может быть немного сложно. Самый простой способ избежать вопросов «Да» или «Нет» - это не использовать слова «Делать», «Не делать», «Делай» и «Не делай» при задании вопроса. Вместо этого используйте слова «что», «почему», «когда» и «как».

5. Сохраняйте спокойствие в разговоре

Самый простой способ обострить конфликт - это повысить голос. С другой стороны, один из самых простых способов разрядить конфликт - это понизить голос. Уровень голоса также связан с артериальным давлением. Когда кровяное давление достигает определенной точки, становится труднее понять, о чем идет речь.

Первый шаг - подавить первоначальный гнев другого человека. Вы не сможете сделать это, повысив голос. С другой стороны, вы можете быстро передать чувство спокойствия, приняв осознанное решение понизить голос.

6. Согласие в разногласиях

Не каждый конфликт приведет к дружественным или взаимоприемлемым результатам. Однако вы можете избежать углубления конфликта, вежливо отказавшись от разговора.Один из законов межличностного конфликта заключается в том, что необходимы два участника. Прекращение обсуждения уместно при одном из следующих двух обстоятельств: 1) человек становится все более враждебным или 2) разговор, несмотря на все ваши усилия, ни к чему не приводит.