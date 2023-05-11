Назван способ вычислить психическую болезнь по привычкам в уборке

Некоторые привычки в уборке могут выдать психически нездорового человека, рассказал психолог Евгений Идзиковский. Способ вычислить психическую болезнь по косвенным признакам он назвал россиянам в беседе с Life.

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По словам Идзиковского, квартира такого человека может быть аномально чистой и аккуратной.

«Все предметы находятся в идеальном порядке, а поверхности сверкают от чистоты. Все вещи могут быть аккуратно уложены и выставлены в строго определенном порядке», — объяснил он.

Полное отсутствие пыли, следов от обуви или приготовления пищи, добавил он, свидетельствует о нежелании владельца контактировать с окружающей средой.

Тревожными симптомами психолог назвал также желание расставлять книги на полке аккуратными рядами и отсутствие в жилище личных вещей или фотографий. О наличии у человека тревожных мыслей, продолжил Идзиковский, могут говорить постоянные проверки газового оборудования или замка входной двери.