4 причины удалить свой аккаунт в соцсетях: мнение психолога

Наверное, все, кто следит за звездами в Сети, замечал, что некоторые селебритис удаляют свой аккаунт. Взять, к примеру, Бритни Спирс, которая довольно регулярно «сносит» свою страничку без видимых причин. Правда, потом возвращается. Но зачем же обычному пользователю удалять свой аккаунт, пусть и на время? На этот вопрос готовы ответить психологи.

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Знакомства в Сети? Нет, спасибо!

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Tinder уже успел уйти от нас, но многие никогда и не пользовались этим приложением, предпочитая знакомиться в обычных соцсетях. К слову, привлечь мужчину симпатичной девушке в популярной соцсети не так уж и сложно. И все же психологи предупреждают, что онлайн-знакомства могут быть опасны не только для вашего физического, но и для ментального здоровья. Вы не знаете, кем окажется ваш новый знакомый и как он будет себя вести уже на первой встрече. Если вас постоянно донимают странные люди с предложениями непристойного характера, стоит на время удалить свой аккаунт и подумать над изменением контента. Скорее всего, ваш контент слишком откровенный, который магнитом тянет не слишком здоровых личностей.

Вы сможете выспаться

Да, возможно, именно в вашей увлечённости соцсетями кроется причина, почему вам так сложно уснуть и в принципе не хочется спать ночью. Вспомните, как много времени вы проводите в телефоне перед тем, как отойти ко сну? Известный факт — свет от экрана смартфона мешает выработке мелатонина и у вас не получается заснуть. Попробуйте удалить аккаунт, чтобы не было соблазна зайти в ленту новостей в три часа ночи.

Вы будете испытывать меньше стресса

Только не говорите, что вас восхищают абсолютно все достижения ваших друзей и знакомых. Скорее всего, найдется как минимум один человек, который вас раздражает — у него всегда все отлично и кажется, нет никаких проблем, естественно, это обманчивое впечатление. Однако эти мысли остаются с нами и после того, как вы закрываете соцсеть. Мы даже не догадываемся, что не только негатив, но даже, на первый взгляд, позитивный контент может быть токсичным.

Вы заметите, что у вас появилось больше времени