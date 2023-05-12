Психотерапевт объяснила опасность излишней чистоплотности

В беседе с журналистами специалист отметила, что человеческий страх перед недугами, грязью и микробами вполне естественен. Однако иногда этот страх перерастает в фобию, при которой человек тщательно моет руки не менее 20 раз за день, боится прикасаться к поверхностям и избегает близкого контакта с другими людьми. Это говорит о наличии такого опасного диагноза, как мизофобия. Она проявляется в виде тошноты, озноба, головокружения, аритмии, потливости или даже удушья, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".