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Российский психотерапевт объяснила опасность излишней чистоплотности

Психотерапевт Людмила Тарановская рассказала россиянам, в каких случаях излишняя чистоплотность указывает на наличие патологии.

Психотерапевт объяснила опасность излишней чистоплотности
© Vse24

В беседе с журналистами специалист отметила, что человеческий страх перед недугами, грязью и микробами вполне естественен. Однако иногда этот страх перерастает в фобию, при которой человек тщательно моет руки не менее 20 раз за день, боится прикасаться к поверхностям и избегает близкого контакта с другими людьми. Это говорит о наличии такого опасного диагноза, как мизофобия. Она проявляется в виде тошноты, озноба, головокружения, аритмии, потливости или даже удушья, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Это приводит не только к различным проблемам в социальной жизни, но и повышает тревожность и приводит к постоянному стрессу, который негативно сказывается на всех функциях организма, – цитирует СМИ эксперта.

Тарановская добавила, что нередко мизофобия является одним из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства. С данной проблемой необходимо обратиться к специалисту, чтобы начать лечение с помощью приема медикаментов и когнитивно-поведенческой терапии, передает издание "Дни.ру".

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