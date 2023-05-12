Российский психотерапевт объяснила опасность излишней чистоплотности
Психотерапевт Людмила Тарановская рассказала россиянам, в каких случаях излишняя чистоплотность указывает на наличие патологии.
В беседе с журналистами специалист отметила, что человеческий страх перед недугами, грязью и микробами вполне естественен. Однако иногда этот страх перерастает в фобию, при которой человек тщательно моет руки не менее 20 раз за день, боится прикасаться к поверхностям и избегает близкого контакта с другими людьми. Это говорит о наличии такого опасного диагноза, как мизофобия. Она проявляется в виде тошноты, озноба, головокружения, аритмии, потливости или даже удушья, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
– Это приводит не только к различным проблемам в социальной жизни, но и повышает тревожность и приводит к постоянному стрессу, который негативно сказывается на всех функциях организма, – цитирует СМИ эксперта.
Тарановская добавила, что нередко мизофобия является одним из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства. С данной проблемой необходимо обратиться к специалисту, чтобы начать лечение с помощью приема медикаментов и когнитивно-поведенческой терапии, передает издание "Дни.ру".