Что делать, если любимый человек «вдруг» поменялся

Наверняка вы знаете лично таких людей или слышали истории, когда жили «они долго и счастливо», потом поженились, а на следующий день один из партнёров проснулся с абсолютно другим человеком – мы про поведение, конечно же. Или вот: познакомились, всё было просто идеально, а потом стали «вылезать» такие «черти», что непонятно: то ли нужно бежать, сломя голову, то ли это тот самый пресловутый процесс «притирки» начался. Таких историй и примеров – хоть отбавляй.

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Мы поговорили с психоаналитиком, автором книг «Вся фигня от мозга», «Путеводитель по психопатам» и «Нарциссизм. Пси-операция» Василием Чибисовым и психологом Мироновой Юлией Александровной о том, почему люди – это актёры, и почему им свойственно меняться (часто в совсем не хорошую сторону).

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Почему людям свойственно «актёрство»: при знакомстве они играют одну роль, а потом превращаются в самих себя (и тут, как правило, начинается самая жесть в отношениях)?

Василий: Мы все в некотором роде актёры. Умение носить социальные маски – необходимое условие для социализации индивида. Правило простое: не нужно очеловечивать человека. Человек – гиперагрессивный и гиперсексуальный примат, в ходе эволюции научившийся сублимировать сексуальную энергию в мирных целях. Если с вами человек «портится», «показывает лицо», то он просто вам доверяет и может с вами чувствовать себя естественно. В разумных пределах, разумеется. Так, нанесение тяжкого вреда ближнему своему – это уже патология, притом не столько психическая, сколько органическая.

Почему людям может быть трудно быть собой с самого начала?

Юлия: Под «быть самим собой» человек может понимать абсолютно всё, что угодно, при этом даже наделяя мысленно себя качествами, которые ему несвойственны и чужды. Поэтому ожидание от себя может разниться с реальным поведением, которое он не ожидает, и которое, как ему кажется, абсолютно ново и необычно для его характера. В том числе, когда на этапе начального общения человек стремится скрыть или «замаслить» те стороны своего характера, которые могут помешать вашему безоблачному счастью, он как бы уже растёт над собой и рефлексирует своё поведение рядом с вами.

Стоит вспомнить прекрасную поговорку «Простота хуже воровства». Поверьте: от человека, который на этапе начального общения будет вести себя максимально естественным образом, не стараясь казаться лучше, чем он есть, вы тут же шарахнетесь в сторону.

Есть масса историй, когда люди могли очень долгое время жить вместе, всё было в порядке, но вот сходили в ЗАГС, расписались, и на следующее утром один из партнёров проснулся совсем с другим человеком (с эмоциональной и психологической и часто негативной точки зрения)?

Василий: Здесь два варианта. Первый – наболело. У человека долго копились претензии, но озвучивать он их не решался или не мог из-за психических особенностей. И вот, наконец-то, «рвануло». Как говорится, готовьтесь выслушивать и обтекать. Второй – внезапный манифест психиатрического заболевания – например, шизофрении. На эту тему лучше выскажутся психиатры, но подобные вещи никогда нельзя списывать со счетов. Так, известно «климактерическое помешательство» у женщин, когда гормональная перестройка организма тянет за собой проявление дремавшей генетически заложенной шизофрении. В этом случае поможет только специалист (до приезда специалиста желательно выдерживать безопасную дистанцию с партнёром).

Как распознать этих «актёров» на, что называется, берегу?

Юлия: Если вы достаточно опытны в общении с людьми, то первое, что вас насторожит – это неестественность поведения, эмоций или рассказов о себе. Импульсивному и раздражительному человеку сложно будет рассказывать о себе как о спокойном и мирном. Точнее, рассказывать-то он может, однако дело будет сильно расходиться со словом. Не верьте словам, внимательно относитесь к действиям, триггерам и тонкостям поведения.

Если мы говорим о психопатах или патологических лжецах, дело обстоит сложнее, однако человек никогда не меняется резко. Сразу после свадьбы, съезда, пятого свидания и т.д. – или просто позже – выясняется, что неприятные моменты и звоночки были, однако на них закрывались глаза. Поскольку партнёр может считать их безвредными для себя до поры, или находится в розовых очках, не замечая реальность. В любом случае, если вам важно не быть обманутым или разочарованным, рекомендую обращать внимание на поведение и самопрезентацию партнёра с первых встреч.

На какие «звонки» стоит обращать особое внимание? Например: люди познакомились, съехались, идёт процесс «притирки». Ведь каждый жил своей жизнью, имеет свои привычки и т.д. И вот на что стоит обратить внимание, а что – дело времени, «притрёмся», привыкнем?

Василий: Универсальным звонком является наличие у партнёра триггера, спускового крючка. Если какая-то мелочь приводит к слишком бурной реакции (вплоть до полной потери самоконтроля), то это может быть… да что угодно. Невроз, психопатия, психоз… Самостоятельно вы вряд ли разберётесь. Но есть некие «красные линии», когда наличие патологии должно стать очевидным. Так, человек вдруг начинает видеть того, чего нет (жалуется, что «раковина вся в крови»); перестаёт связно выражать мысли (шизофазия – грамматически правильная, но абсолютно бессмысленная речь); буквально бредит (непоколебимо убеждён, что за ним следят через зеркало в ванной, на критику реагирует агрессивно). Если явных признаков душевной болезни нет, то спектр возможных причин бесконечен, каждую ситуацию надо рассматривать отдельно.

Один из партнёров понял, что познакомился с одним человеком, а через какое-то время перед ним оказался совсем другой – стоит ли расставаться?

Юлия: В жизни не случается, что за мгновение чудовище превращается в принца и наоборот. Если вы оказались обмануты и человек, с которым вы познакомились совершенно противоположен образу, который он сложил у вас о себе – конечно, следует расставаться.

Однако стоит принять во внимание, что мы всегда склонны к идеализации друга или партнёра, забывая о том, что положительные его качества, которые мы ценим в человеке произрастают как раз из тех, которые нам могут не нравиться. Например, привлекательная безбашенность и веселость партнёра может обернуться безалаберностью и ненадёжностью по отношению к вам. Тогда просто стоит трезво оценить, насколько вы не можете мириться с негативными сторонами характера партнёра, и принимать дальнейшее решение.

Как понять, что перед нами играли роль, а не то, что мы сами ожидали или нарисовали образ «идеального» человека (который, конечно же, этот образ потом и «разбивает», потому что никакого отношения к нему не имеет)?

Василий: Для психики чёткой границы между воображаемым и реальным нет. Мы всегда коммуницируем не столько с человеком, сколько с его представлением в нашей голове. Именно так: не с представлением о нём (где исходный «он» сохраняется), а с его представлением. То есть, всегда изначально строится представление, и уже вокруг него выстраиваются контуры коммуникации.

Если держать в голове эту простую формулу, то не нужно будет ни разочаровываться, ни искать правды, ни бояться строить «завышенных» ожиданий. В конце концов, стали бы вы общаться с человеком, если бы не эти самые ожидания?

Можно ли сказать, что враньё – это часть «актёра»? Патологический лгун – это тот же актёр?

Юлия: Патологическая ложь может быть признаком более серьёзных проблем психиатрического характера нежели просто «актёрство». И следует держаться от этого человека подальше просто для собственного благополучия.

Враньё в сознательном возрасте уже не является частью актёрства или попыток представить себя лучше, чем мы есть, поскольку для вранья во взрослой жизни остаётся все меньше поводов. Мы не так боимся наказаний, мы независимы от того, дадут ли нам десерт или оставят без сладкого. Приукрашивание может помочь нам получить работу получше или сесть на уши понравившемуся человеку, однако врать, то есть делать так, чтобы человек поверил в то, чего нет, уже называется газлайтингом и является большой проблемой для обеих сторон.

Можно ли поменять «актёра»?

Василий: Менять других людей ещё сложнее, чем самого себя, а уж насколько сложно менять себя… Право слово, гораздо меньше времени и сил уйдёт на то, чтобы обрести дополнительную финансовую и социальную независимость, сформировать новый круг общения и в этом круге найти новый объект интереса.