Психолог назвала способы распознать паническую атаку

Во время панической атаки у человека повышается пульс и появляется необоснованное чувство страха, рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы распознать паническую атаку.

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Кушалиева объяснила, что существуют четкие признаки, отличающие паническую атаку от других нервных состояний. По ее словам, ключевыми из них являются внезапный страх или беспокойство, повышенное сердцебиение, потные ладони, дрожь, одышка и головокружение. Также при панической атаке появляется чувство нестабильности или потери контроля над ситуацией, а также желание избежать ситуации, вызывающей панику.

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Панические атаки трудно контролировать, но существует несколько способов, способных стабилизировать состояние. Однако лучше всего справиться с панической атакой поможет назначенная врачом терапия

Бибигуль Кушалиева – нейропсихолог

Для облегчения состояния во время панической атаки нужно глубоко дышать, говорит собеседница «Ленты.ру». По ее словам, глубокое диафрагмальное дыхание, непродолжительные задержки дыхания влияют на парасимпатическую нервную систему и помогают расслабиться.

Положите руку на живот и попробуйте подышать им так, чтобы на вдохе он увеличивался в размере, а на выдохе уменьшался. Через несколько циклов после очередного вдоха попробуйте задержать дыхание и медленно выдохните через рот. Повторите несколько раз до того момента, пока пульс не станет замедляться

Бибигуль Кушалиева – нейропсихолог

Снизить уровень тревоги помогают мышечная релаксация или йога, говорит Кушалиева. Для снижения вероятности развития панической атаки стоит изменить образ жизни и пищевые привычки: отказаться от кофеина, алкоголя и никотина, правильно питаться, хорошо высыпаться и заниматься спортом.

«Попробуйте заменить отрицательные мысли на позитивные. Например, вместо того, чтобы думать "Я не смогу это сделать", скажите себе "Я могу". Подобная работа над собой обязательно поможет изменить отношение к жизни, окружающему миру и самому себе», — заключила нейропсихолог.