Как побороть хроническую усталость

Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как бороться с хронической усталостью.

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По словам эксперта, симптомами заболевания могут быть депрессия, тревожность, боль в мышцах и суставах, нарушение сна, проблемы с ЖКТ.

Психолог советует для начала посетить терапевта, чтобы получить профессиональную медицинскую консультацию, сдать анализы при необходимости. Также нужно наладить режим сна и избегать стрессов.

Специалист посоветовал постепенно включать физическую активность в жизнь. Можно начать с простых ежедневных прогулок.