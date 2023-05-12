Какие желания никогда не исполняются и почему

Сколько раз вы ставили для себя цели, придумывали список желаний, а через год обнаруживали, что ничего их этого не сбылось. Пробуждающий коуч Мария Денисова рассказала «Рамблеру» о том, как правильно мечтать и желать, чтобы добиваться задуманного.

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В России тема желаний в течение долгого времени была табуирована. Детей воспитывали с установкой «хочется-перехочется», а фразу «мечтать не вредно» скорее всего слышал каждый из нас. Итог – многие из нас не умеют мечтать, не знают, чего они на самом деле хотят, да и просто не разрешают себе чего-то желать. Многие, если спросить их «в лоб» о чем именно они мечтают, каковы их жизненные цели, в чем заключаются их планы, затруднятся с ответом.

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Сегодня ситуация меняется – мы больше себе разрешаем, мечты перестали быть чем-то запретным. Однако возникает другая проблема. Мы постоянно окружены инфошумом – на нас влияют блогеры, звезды, телевизионные ведущие, друзья, знакомые и даже близкие родственники. Мы часто оказываемся настолько увлечены и заинтересованы чужой жизнью, что забываем про свои собственные желания.

Вспомните, как часто вы покупаете модную вещь только потому, что увидели ее в соцсетях, как часто вы заказываете в кафе не то блюдо, которое хотите, а то, которое заказали ваши знакомые, как часто вы решаете смотреть фильм, который выбрал ваш партнер, а не то, что хотелось вам. Чужие идеи умеют отлично маскироваться и вы, сами того не замечая, хотите того, что на самом деле вам не нужно и неинтересно.

Мария Денисова Коуч, основатель Академии пробуждающего коучинга

Какие желания никогда не исполняются

Общество подсовывает нам чужие wish-листы с рождения. Девочкам в подарок преподносят кукол и платья, даже если их больше интересуют машинки и велосипеды. Мальчикам же – будущим мужчинам – по мнению общества не стоит хотеть плюшевых котиков или набор фломастеров, а вот бластер или грузовик станет отличным подарком. Любое отклонение от общепринятых норм как минимум вызовет удивление.

Часто желания не сбываются из-за того, что вы не знаем, чего на самом деле хотим и для чего мы этого хотим. Своим клиентам я предлагаю эффективное упражнение. Я учу их задавать себе вопрос: «А я точно этого хочу?». Может показаться, что это слишком просто, но попробуйте проделать это самостоятельно.

Начните с чашки кофе на завтрак. Вы правда хотите кофе или вам лень заваривать чай? Вы любите кофе по утрам или просто привыкли, так как ваш партнер не может обойтись без этого напитка? Ваши истинные желания похожи на сексуальное влечение – они будоражат, манят, заставляют подняться с дивана и действовать. Значит, простой способ, как точно определить, чего вы истинно хотите, – сравнить свою мечту с сексуальным влечением. Если не будоражит и не влечет, значит, она не ваша.

Мария Денисова Коуч, основатель Академии пробуждающего коучинга

Взгляните на свою цель или мечту критически – кому еще будет выгодно, если она осуществится? Если «вашего» в ней не менее половины, то скорее всего стоит приложить усилия, чтобы довести дело до конца и добиться желаемого, а если существенно меньше, то лучше поискать для себя какую-то другую мечту.

Кроме того задумайтесь, зачем вам нужна эта цель, что вы получите, когда мечта или желание будет исполнено.

Как формулировать желания

Каждый раз, формулируя свое желание важно тестировать его на 3 основных момента, чтобы оно в итоге сбылось и принесло вам счастье, а не проблемы.

Этого хотите вы или кто-то другой?

Подумайте, истинно ли ваше желание, действительно ли вы этого хотите, не пытаетесь ли, добившись определенных результатов, удовлетворить «хотелки» другого человека.

Не желаете ли вы за другого человека?

Загадывать желание за другого очень “неэкологично”, таким желаниям не суждено сбыться. Определитесь, чего хотите именно вы и именно для себя. Именно вы должны быть «главным героем» и «выгодоприобретателем» в вашей мечте.

У вашего желания есть конкретная формулировка?

Чем точнее формулировка, тем вероятнее вы получите желаемое. Если решили похудеть, то помните, что сбросить вес можно и в результате тяжелой болезни – вряд ли вы мечтаете, чтобы у вас со здоровьем возникли проблемы. Лучше желать, чтобы вы были здоровы и достигли идеального веса.

Почему желания сбываются и не радуют

Осуществление мечты – это настоящее наслаждение и взрыв дофамина, на который подсаживаешься. Но что если мечты становятся реальностью, но вас это не заряжает? Вероятнее всего, вы заставляете сбываться что-то не то и пока не можете найти «то самое».