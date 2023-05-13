Вебкам-модель высказалась о девушках с низкой самооценкой

О девушках с низкой самооценкой в интервью сайту «Страсти» высказалась вебкам-модель с 13-летним стажем. Она отметила, что в этой сфере им не место.

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Свои слова она объяснила тем, что клиенты часто комментируют внешность вебкам-моделей и нелестные отзывы от большого количества незнакомцев могут еще больше усугубить непринятие себя.

При этом если у девушки изначально все хорошо с самооценкой, на такой работе она повысится еще больше, уверена собеседница портала.