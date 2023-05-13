Вебкам-модель высказалась о девушках с низкой самооценкой
О девушках с низкой самооценкой в интервью сайту «Страсти» высказалась вебкам-модель с 13-летним стажем. Она отметила, что в этой сфере им не место.
Свои слова она объяснила тем, что клиенты часто комментируют внешность вебкам-моделей и нелестные отзывы от большого количества незнакомцев могут еще больше усугубить непринятие себя.
При этом если у девушки изначально все хорошо с самооценкой, на такой работе она повысится еще больше, уверена собеседница портала.
«Отсюда и влияние на качество реальной сексуальной жизни», — пояснила она, отметив, что какую-то эмоциональную часть от работы модель всегда может захватить в свою личную спальню.