Почему лжецы всегда смотрят прямо в глаза

Психологи Калифорнийского университета убеждены, что качество общения на 93% определяется невербальными средствами. Язык тела, тональность, тембр голоса и, конечно, выражение глаз – всё это помогает понять, что же на самом деле хочет сказать человек.

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Другие цифры приведены в исследовании под руководством Стивена Яника и Родни Велленса из Университета Майами во Флориде: 44% внимания во время общения сосредоточено именно на глазах и только 12% - на рте. Именно глаза являются «лакмусовой бумажкой» наших эмоций: в них отражается страх, разочарование, горечь, радость… Но почему же тогда мы так часто отводим глаза?

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Существует устойчивый стереотип, что во время лжи человек не в силах смотреть собеседнику в глаза. Однако, британские психологи из Университета Портсмута уверены, что всё происходит с точностью наоборот. Говорящий неправду хочет убедиться, что его «лапша» надежно обустроилась на ваших ушах, поэтому он непрерывно следить за вашими эмоциями, пристально глядя в глаза. Но эффективно ли такое поведение?

Серия экспериментов, проводимых психологами Фрэнсисом Ченом из университета Британской Колумбии и Юлией Минсон из Школы Кеннеди Гарвардского университета, показала: чем пристальнее говорящий смотрит в глаза собеседнику, тем менее убедительными кажутся его речи. Вы никогда не замечали, что многие публичные деятели смотрят не в глаза, а чуть ниже или в переносицу? Пристальный визуальный контакт нередко может быть расценен как явная попытка навязать свою точку зрения.

Британские ученые из Университета Портсмута также доказали, что люди дольше смотрят в глаза собеседнику, если находятся с ним один на один, - в среднем 7-10 секунд. Это время сокращается до 3-5 секунд, если общение происходит в группах.

Улыбка, подмигивание, долгий взгляд прямо в глаза… Подобное поведение расценивается в современном обществе как попытка флирта. Вероятно, многие из нас избегают продолжительного зрительного контакта именно по этой причине. Вдруг человек подумает что-то не то?

Коммуникационный консультант Сьюзен Рабин в своей книге «101 способ флирта» подтверждает этот стереотип: долгий зрительный контакт чрезвычайно важен для флирта, при этом мужчины и женщины используют различные «техники». Если представители сильной половины человечества предпочитают прямой взгляд, который они на подсознательном уровне считают проявлением силы и мужества, то женщины «скользят» взглядом по так называемому «треугольнику флирта»: дама сначала визуально изучает весь «объект», если же «тест» пройден испытуемым успешно, взгляд «упирается» в глаза.

Доктор Питер Хилс, преподающий психологию в Университете Англия Раскин, в соавторстве с доктором Майклом Льюисом из Университета Кардиффа опубликовали статью, в которой говорится, что зрительного контакта стараются избегать несчастные люди. Они скорее обратят внимание на новую прическу, красивые туфли или аромат духов. Возможно, это происходит потому, что страдающему человеку не хочется погружаться в истинное эмоциональное состояние собеседника. У него и своих проблем «выше крыши»!

Нейролингвисты предлагают своё объяснение. Любит ли человек заглядывать в глаза или старается побыстрее отвести взгляд – это зависит от способа его мышления. Визуалы мыслят при помощи зрительных образов, поэтому для них так необходимо фокусировать взгляд на глазах, чтобы «прочесть» недостающую информацию.

Для аудиалов важны звуки, - они, скорее, будут слушать тембр и интонации голоса, глядя куда-то в сторону. Кинестетики, опирающиеся на интуицию и тактильные ощущения, во время общения стараются прикоснуться к собеседнику, обнять, пожать руку, при этом смотрят они обычно вниз.

Социальный психолог Джулия А.Минсон убеждена, что визуальный контакт, с одной стороны, весьма интимный процесс, с другой – он может отражать желание одного человека доминировать над другим.

«Животные никогда не будут смотреть друг другу глаза, - говорит Джулия, - если не собираются затем бороться за превосходство». Действительно, пристально разглядывающий вас человек рождает чувство беспокойства и массу вопросов.