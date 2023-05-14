Психолог объяснила, как преодолеть страх на первом свидании

На первом свидании следует быть доброжелательным и открытым всему новому, также в новые отношения не стоит тащить обиды на «бывших», и не бояться сделать первый шаг. Этими и другими советами поделилась психолог Анна Осипова.

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«При первой встрече будьте доброжелательными, не ходите с лицом „не влезай — убьет“. Для этого стоит проработать свои прошлые обиды <…> и не тащить ненужный багаж прошлого в новую жизнь. Мужчины также часто очень боятся сделать первый шаг, поэтому инициатива порой зависит и от женщины: важно вовремя подмигнуть и улыбнуться», — поясняет Анна Осипова в интервью «Известиям».

Психолог советует не бояться знакомиться первыми вне зависимости от гендера. Нужно искать не вторую «половинку», а «целого» человека, с которым можно поговорить и поделиться своими внутренними переживаниями. По словам эксперта, самая большая и распространенная причина, по которой люди не могут построить отношения, кроется в том, что воображение рисует стереотипы и типажи, не имеющие ничего общего с реальностью. От них стоит отказаться, считает Осипова.