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Врач объяснил, как секс связан с социальным благополучием

Регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие человека, подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения. Об этом заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Врач объяснил, как секс связан с социальным благополучием
© Ura.Ru

«Регулярная половая жизнь является маркером физического и психического здоровья. <…> В какой-то степени регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие, на то, что в жизни человека все в порядке. Например, она подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения», — передает слова врача Радио Sputnik.

Евгений Кульгавчук добавил, что природа щедро вознаграждает нас за реализацию инстинкта размножения с помощью окситоцина, дофамина и серотонина. При этом дофамин отвечает за когнитивные способности. То есть косвенно этот фактор способствует тому, чтобы мозг работал лучше, считает врач.

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