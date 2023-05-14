Врач объяснил, как секс связан с социальным благополучием
Регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие человека, подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения. Об этом заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.
«Регулярная половая жизнь является маркером физического и психического здоровья. <…> В какой-то степени регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие, на то, что в жизни человека все в порядке. Например, она подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения», — передает слова врача Радио Sputnik.
Евгений Кульгавчук добавил, что природа щедро вознаграждает нас за реализацию инстинкта размножения с помощью окситоцина, дофамина и серотонина. При этом дофамин отвечает за когнитивные способности. То есть косвенно этот фактор способствует тому, чтобы мозг работал лучше, считает врач.