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Сексологи нашли причину, почему женщины среднего возраста теряют либидо

Все больше женщин от 45 до 60 лет обращаются к специалистам с проблемой угасающего желания. Секс зачастую становится для них гораздо менее интересен, чем их ровесникам-мужчинам. Раньше считалось, что дело в первую очередь в гормональной перестройке организма: как только острая фаза климакса пройдет – нормализуется и желание. Но недавние исследования доказали, что на самом деле причина отсутствия влечения вовсе не в климаксе, а намного более банальна. Оказывается, женщины просто устают, причем намного больше, чем мужчины.

Сексологи нашли причину, почему женщины среднего возраста теряют либидо
© Unsplash

Исследователи из Лондона провели опрос, в котором приняли участие более 2 тысяч женщин в возрасте от 45 до 59 лет. Практически все они отметили, что влечение остается, а вот физических сил на удовлетворение желания – нет. Опрошенные дамы указали, что им приходится заботиться о детях (а некоторым – и о внуках), о муже и о собственных родителях. Чаще весь груз ответственности лежит только на них. Женщинам приходится выступать в роли дочери, матери и жены, покупать продукты, готовить, убираться у себя и у родителей, разбираться с проблемами выросших детей, ежедневно помнить о сотне бытовых дел, организовывать досуг семьи, вести финансовые дела, планировать и организовывать отпуск. И все это – в свободное от основной работы время.

Ученые отметили, что у женщин, скорее всего, снова вернется интерес к сексу, если распределение обязанностей в семье станет более справедливым.

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