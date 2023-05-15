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Раскрыты причины имитации оргазма мужчинами

Мужчины могут имитировать оргазм из страха перед возможным осуждением со стороны партнерши и еще по трем причинам, сообщил психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Антон Орлов. Он раскрыл эти причины в беседе с «Лентой.ру».

Раскрыты причины имитации оргазма мужчинами
© Lenta.ru

Орлов объяснил, что имитация оргазма в последнее время стала очень распространенным явлением, причем мужчины занимаются этим наравне с женщинами. Одной из главных причин он назвал страх показаться неполноценным.

В то же время для некоторых имитация оргазма может быть давящей необходимостью, продолжил Орлов. Мужчина может чувствовать, что ему необходимо совершать это действие, чтобы удовлетворить свою партнершу. Сексолог посоветовал в таких случаях обсудить проблему с партнершей и искренне выразить ей свои чувства и желания. Это, по его мнению, будет гораздо полезнее для отношений в целом и интимной жизни в частности.

Также, как отметил Орлов, мужчины могут имитировать оргазм из желания побыстрее завершить акт. К такой уловке они прибегают, если устали, не в настроении, испытывают физическое или эмоциональное неудовлетворение из-за стресса или других факторов.

В качестве последней причины имитации оргазма мужчинами специалист выделил социальное и культурное давление.

Орлов заключил, что важно помнить, что имитация оргазма не должна быть регулярной практикой в отношениях. Если мужчина испытывает проблемы с оргазмом, ему необходимо обратиться за помощью к специалисту. Также, если в отношениях существует подобная проблема, ее лучше решать открытым и честным общением, а не прибегать к притворству.

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