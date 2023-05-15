Психолог назвала неочевидные вещи, способные убить любовь к себе

Хотя каждый человек обычно наиболее комфортно чувствует себя дома, там у него есть «враги», вредящие самооценке. Специалист объяснила, как их выявить и обезвредить.

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По словам психолога и гипнотерапевта Ольги Сиверченко, с убийцами любви к себе нужно активно бороться. От того, как человек справляется с этими вещами, зависит его будущее.

Прежде всего, это чувство, что вы недостойны. Еще больше негатива могут добавить близкие люди, которые живут вместе с человеком. С такими чувствами нужно яростно бороться – важно больше думать о своих положительных сторонах и не давать «ближнему кругу» их обесценивать.

Другой опасный враг – постоянные сомнения. Для борьбы с проблемой нужно остановить поток беспокойства и мыслей о плохих вещах, пишет ФАН. При этом важно, чтобы домочадцы не поддерживали этого негативного круговорота, сомнения – путь к разочарованию в себе.

К негативным чувствам можно отнести драматизацию всего происходящего. Нельзя зацикливаться на негативе и представлять развязку любых событий только в негативном ключе. Вместо этого лучше мечтать о том, что сбудется, а не давать волю опасениям.

Не стоит тратить время на подсчет неудач. Ошибки не делают человека недостойным или менее ценным. Не ошибаются только те, кто ничего не совершает.

– Самосаботаж – еще один способ не выходя из дома взрастить нелюбовь к себе, – отметила Сиверченко.

Сравнение себя с другими и негативный разговор с собой могут стать привычными. От этого также нужно избавляться. Каждый из людей уникален и ценен самобытностью. Нужно сохранять верность своим уникальным мыслям и идеям, не идти на поводу у модных течений.