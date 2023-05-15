Психологи определили возраст, после которого почти невозможно изменить способ мышления

Человек способен учиться и меняться всю жизнь, но есть наиболее удобное и эффективное возрастное «окно познания». Так, самый яркий пример — способность говорить: если человек не научился говорить в детстве, то потом сделать это почти невозможно.

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Международная группа ученых из США, Румынии и Израиля решила выяснить, существует ли такой критический возраст для формирования умения воспринимать разные точки зрения. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, о результатах сообщили в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (США).

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В западной психологии понятием «эпистемическое мышление» (epistemic thinking) определяют отношение человека к «правильности» разных точек зрения. Внутри есть градация: абсолютистское мышление подразумевает, что правильной может быть только одна точка зрения — все, что противоречит ей, неверно и даже враждебно; мультипликативное мышление допускает, что существует множество точек зрения, которые могут быть «правильными», при этом разные «мнения» равноценны; оценочное, или критическое, мышление уже умеет различать обоснованность и компетентность мнений — «правильных» точек зрения может быть больше одной, они заслуживают уважения, но они должны быть оценены с точки зрения логики и доказательств.

Установлено, что дети по большей части обладают абсолютистским мышлением. Затем, в зависимости от среды, в которой живет человек, его уровня образования, тип мышления может поменяться (или нет). Как правило, человек почти не корректирует свой тип мышления во взрослом возрасте.

Чтобы определить «точку невозврата», когда тип мышления и познания формируется окончательно, авторы работы провели опрос жителей Румынии разных возрастов. Страна с 1940 годов была коммунистической, в 60-х при Чаушеску стала авторитарной, а с 1989 года идет по пути демократического развития.

Опрошенных разделили на три возрастные когорты: родившиеся после демократической революции (18–30 лет), прошедшие поздний подростковый и ранний взрослый возраст при авторитарном режиме (45–59 лет) и прожившие не менее 45 лет при авторитарном режиме. (75 лет и старше). Исследователи представили респондентам сценарии, в которых два персонажа имели противоположные взгляды. Затем спросили респондентов: «Какой персонаж прав? Или они оба правы? Почему?»

Исследователи обнаружили, что оценочное мышление было наиболее распространено среди самого молодого поколения, выросшего в демократических идеях, которое также имело самый высокий уровень образования. Чем старше были люди, чем дольше жили при авторитарной идеологии, и чем ниже был уровень их образования, тем больше среди них было обладателей абсолютистского мышления.

Авторы исследования также вывели возраст, к которому полностью формируется тип мышления, — 25 лет. После «окно развития» медленно закрывается, и тип мышления уже достаточно стабилен в течение всей жизни.

В исследовании есть важная оговорка. Можно было бы ожидать, что в целом, в демократических странах будет преобладать критическое мышление, а в авторитарных — абсолютистское. Так произошло в Румынии, когда она изменила политический курс. Однако такое далеко не повсеместно.

«В Соединенных Штатах наряду с развитием Интернета и социальных сетей возросло значение личного мнения и снизилось значение согласованных фактов, логической и компетентной обоснованности», — сказала Патрисия Гринфилд, профессор психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, один из авторов исследования.