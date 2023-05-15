Почему не следует совмещать прием пищи с просмотром видео

Врачи рекомендуют родителям не включать ребенку мультики во время еды: они не дают малышу сконцентрироваться на пище, ребенок постоянно отвлекается, не чувствует насыщения. Впоследствии эта привычка может перерасти в расстройство пищевого подведения. Одновременно многие взрослые не могут начать есть без телевизора или видео. Психиатр Владимир Крупин в комментарии для «Слово и Дело» объяснил, чем грозит такое расстройство.

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Может быть, и вы не раз замечали за собой: не можете начать есть, не выбрав телепередачу или видео на YouTube. А когда нет возможности потреблять информацию вместе с едой (например, разрядился телефон), появляется ощущение «кусок в горло не лезет».

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Многие родители с детства приучают ребенка потреблять пищу только в сопровождении внешнего раздражителя. Например, включают мультики, чтобы ребенок успокоился и наконец съел свой обед. Однако такая связь еды и потребляемой информации закрепляется очень прочно и впоследствии действительно может привести к тяжелым расстройствам.

Психиатр Владимир Крупин в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: такое поведение — один из залогов формирования синдрома дефицита внимания, когда человек не может надолго сосредоточиться буквально ни на чем. В последние годы дефицит внимания распространяется все активнее, и очевидно, что он связан с гаджетами.

Без должной сосредоточенности на еде человек может съесть в разы больше. Переедание в конечном итоге ведет к ожирению. Во время еды «под телевизор», мозг человека отвлекается и посылает телу неправильные сигналы, не обрабатывает вкус пищи, еда не приносит чувства насыщения, а человек не контролирует объем съеденного.

Более того, люди, поглощающие еду перед экраном, упускают еще один важный момент — наслаждение вкусом пищи. Многие даже не могут сказать, понравилась ли им пища. А у других возникают проблемы с тем, чтобы вспомнить, что же они только что ели.

Психиатр Владимир Крупин отмечает: о таком расстройстве можно говорить как о зависимости. Есть и другая печальная новость: как и от любой другой зависимости, от нее довольно трудно избавиться.

«В целом, конечно, это зависимость. Об этом можно говорить как о зависимости. Действительно, сейчас многие люди не могут включить телевизор или видео на YouTube и посмотреть его, при этом не взяв себе чай, кофе, конфеты, чипсы или какую-то другую еду. Дефицит внимания — это что-то, чего стало больше в последнее время. Многие исследования говорят о том, что это действительно связано с гаджетами. Сейчас в целом преобладает клиповое мышление — постоянное переключение с одного на другое, невозможность ни на чем сосредоточиться. Рекомендовать так не делать, конечно, можно. Но дело в том, что это довольно сильная зависимость. Как и от любой другой зависимости, отказаться от нее не так-то просто», — отмечает Владимир Крупин.