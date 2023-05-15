Почему не следует совмещать прием пищи с просмотром видео
Врачи рекомендуют родителям не включать ребенку мультики во время еды: они не дают малышу сконцентрироваться на пище, ребенок постоянно отвлекается, не чувствует насыщения. Впоследствии эта привычка может перерасти в расстройство пищевого подведения. Одновременно многие взрослые не могут начать есть без телевизора или видео. Психиатр Владимир Крупин в комментарии для «Слово и Дело» объяснил, чем грозит такое расстройство.
Может быть, и вы не раз замечали за собой: не можете начать есть, не выбрав телепередачу или видео на YouTube. А когда нет возможности потреблять информацию вместе с едой (например, разрядился телефон), появляется ощущение «кусок в горло не лезет».
Многие родители с детства приучают ребенка потреблять пищу только в сопровождении внешнего раздражителя. Например, включают мультики, чтобы ребенок успокоился и наконец съел свой обед. Однако такая связь еды и потребляемой информации закрепляется очень прочно и впоследствии действительно может привести к тяжелым расстройствам.
Психиатр Владимир Крупин в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: такое поведение — один из залогов формирования синдрома дефицита внимания, когда человек не может надолго сосредоточиться буквально ни на чем. В последние годы дефицит внимания распространяется все активнее, и очевидно, что он связан с гаджетами.
Без должной сосредоточенности на еде человек может съесть в разы больше. Переедание в конечном итоге ведет к ожирению. Во время еды «под телевизор», мозг человека отвлекается и посылает телу неправильные сигналы, не обрабатывает вкус пищи, еда не приносит чувства насыщения, а человек не контролирует объем съеденного.
Более того, люди, поглощающие еду перед экраном, упускают еще один важный момент — наслаждение вкусом пищи. Многие даже не могут сказать, понравилась ли им пища. А у других возникают проблемы с тем, чтобы вспомнить, что же они только что ели.
Психиатр Владимир Крупин отмечает: о таком расстройстве можно говорить как о зависимости. Есть и другая печальная новость: как и от любой другой зависимости, от нее довольно трудно избавиться.
«В целом, конечно, это зависимость. Об этом можно говорить как о зависимости. Действительно, сейчас многие люди не могут включить телевизор или видео на YouTube и посмотреть его, при этом не взяв себе чай, кофе, конфеты, чипсы или какую-то другую еду. Дефицит внимания — это что-то, чего стало больше в последнее время. Многие исследования говорят о том, что это действительно связано с гаджетами. Сейчас в целом преобладает клиповое мышление — постоянное переключение с одного на другое, невозможность ни на чем сосредоточиться. Рекомендовать так не делать, конечно, можно. Но дело в том, что это довольно сильная зависимость. Как и от любой другой зависимости, отказаться от нее не так-то просто», — отмечает Владимир Крупин.
Если вы чувствуете, что такая зависимость мешает вам и вы хотели бы от нее избавиться, следует поменять свое отношение к приему пищи, превратив его в настоящий ритуал. Например, возьмите за правило есть только за обеденным столом — не за компьютером, не на диване и не в кровати. Установите таймер примерно на 20 минут и убедитесь, что все это время вы едите. Откажитесь от привычки есть за рабочим столом или компьютером. А еще — попробуйте использовать палочки для еды, они помогают сфокусироваться на процессе принятия пищи и не отвлекаться.