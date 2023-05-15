История девушки, которая прошла через кибербуллинг

Ростовская область, 15 мая 2023. DON24.RU. С травлей в сети, или кибербуллингом, по разным данным сегодня сталкивается от 30 до 50-ти процентов подростков. Последствиями этого систематического унижения в Интернете может стать целый перечень психологических проблем – это и депрессии, и низкая самооценка, аффекты, и нарушение пищевого поведения, и даже зависимости.

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Корреспондент ИА « ДОН 24» пообщался с Марией, которая длительное время была жертвой травли. Девушка поделилась, что в школьные годы ей пришлось пережить издевательства, запугивания, шантаж, а иногда и живое насилие. –

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Расскажешь свою историю?

– Все началось после моего переезда в небольшой городок в Ростовской области. Там я пошла в местную школу в пятый класс. Еще перед первым походом в школу я получила несколько сообщений от будущих одноклассников, которые еще не видели меня в жизни, но уже решили, что мне не место среди них. С этого началась травля в социальных сетях. В жизни меня игнорировали или шептались за спиной, а в интернете не стеснялись абсолютно ничего.

– С чем тебе пришлось столкнуться? Как это было? В чем проявлялось?

– Я столкнулась с психологическим насилием, потому что травля в интернете была непрекращающейся. Я перестала чувствовать себя в безопасности даже в жизни, потому как постоянно получала угрозы по сети. У меня не было личного неприкосновенного пространства. Меня могли провоцировать совершенно незнакомые люди.

В соцсети была пара закрытых профилей, куда выкладывались фотографии и видеоролики с моим участием, но сделанные без моего ведома и желания. Под ними всегда был дикий «актив» в комментариях. Они обсуждали и смеялись надо мной. В этих профилях, к которым я не имела доступа, спокойно можно было найти мои персональные данные. В мое «безопасное» интернет-пространство время от времени врывались совершенно незнакомые люди, чтобы скинуть эти неудачные фото и видео. Их целью было показать мне, какая я на самом деле «красотка».

Меня исключали из групп ВКонтакте, где я обязана быть по учебе. Кто-то из ребят выставлял мои неудачные фотографии к себе на «аватарку» и «стенку» во ВКонтакте. Было даже время, когда обидчики названивали ночью на мой телефон.

– Как думаешь, почему они выбрали именно тебя? С чем это могло быть связано?

– Безусловно, моя нестандартная внешность и замкнутый характер не нравились очень многим. Класса с пятого я перестала подходить под «стандарты» общества. Мне не нравились шумные компании, я хотела дружить только с парой девочек из близкого окружения. С остальными я просто не заговаривала, не хотела.

Внешне я была обычным ребенком, пока не начался переходный возраст и первые смешки в мою сторону. Тогда я обзавелась собственным стилем и вкусом, решила изменить себя. Начала не очень стандартно одеваться, пробовать разные образы. Когда впервые перекрасила волосы, да еще и в ярко-розовый цвет, избежать нападок было просто нереально. Мне лишь хотелось меняться и экспериментировать. Однако, несмотря на то, что надо мной издевались, я не перестала самовыражаться. Даже наоборот, меня это подтолкнуло к чему-то новому.

– Тебе помогали родственники или друзья? Они пытались решить вопрос с интернет-обидчиками?

– Я обращалась за помощью к родителям. Они пытались узнать кто шантажирует и угрожает мне, но у них ничего не получилось. Как и у меня. Я все ещё не знаю, кто конкретно измывался надо мной.

Друзей у меня было немного. Те, кому я рассказывала, поддерживали меня, но сделать ничего не могли. Они ведь тоже были детьми. Никто не желает в таком возрасте заступаться за «неудачника», потому что за это тоже может «влететь».

Учителям в школе было все равно, они просто пожимали плечами, делая вид, что все это несерьезно. Иногда я слышала фразы «отведите ребенка к врачу».

– Обращалась ли ты за профессиональной помощью, когда подверглась кибербуллингу? Легко ли было найти эту помощь? Какой она была?

– В школьные годы решение этой ситуации казалось нереальным. Я не жаловалась органам, потому что травля в социальной сети никем не воспринималась всерьез, я это прекрасно понимала.

В старших классах я задумалась о психологической помощи, поэтому попросила родителей найти мне специалиста. Он действительно помог проработать и пережить все травмы, которые нанесли обидчики. Я жалею, что не обратилась к нему еще раньше. Возможно, тогда моя юность не казалась бы такой мрачной.

– Интернет-травля способна перейти в реальную жизнь? Доставляли ли тебе неприятности шантажисты из сети?

– Да, обычно так и случается. Люди не любят молчать, они будут стараться «насолить» везде, где смогут найти тебя. Бывают случаи, когда все ограничивается только интернетом, но даже это вынести тяжело, особенно ребенку. Если агрессия у обидчиков в жизни не будет скрытой, то она будет открытой. А это уже гораздо страшнее.

Я пережила пару попыток реального насилия после интернет-травли. Помню, как мне писали сообщения с угрозами, обещая избить за школой, а потом надели уличное ведро на голову. Драк и избиений как таковых не было, но «кучнуть» или крикнуть что-то не очень приятное могли спокойно.

- Как по-твоему, много ли таких же жертв кибербуллинга? Это распространённое явление?

– Да, достаточно. Даже незначительное проявление агрессии в интернете – это уже кибербуллинг, потому что оно может навредить нормальному восприятию мира ребенка.

Чаще всего это происходит из-за внешности или характера ребёнка. Если ты немного замкнут – есть повод сказать, что ты «не такой, как все». Если твоя внешность необычна – значит ты «урод», по мнению других детей и подростков.

– Могла бы ты дать какой-нибудь совет, как избежать кибербуллинга? Что делать, если попал в подобную ситуацию?

– Чтобы было легче пережить интернет-травлю нужно иметь несколько профилей в социальных сетях – доступный всем (условно говоря рабочий) и личный, закрытый, в котором существуете только вы и ваши близкие люди, которым можно доверять.

Никогда не бойтесь просить о помощи. Всегда помните, что дело не в вас. Людям просто всегда нужно объединиться против кого-то слабого.

– Почему ты решила поделиться своей историей?