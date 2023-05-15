Простые способы распознать лжецов

В обществе можно часто столкнуться с ложью. Но как понять, что ваш собеседник лжёт вам? Достаточно знать психологию.

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Ричард Уайзман, профессор общественного понимания психологии в Университете Хартфордшира, объяснил, как можно распознать лжецов.

В ходе одного из экспериментов обнаружилось, что люди лучше распознают ложь, когда у них нет визуальных подсказок. Дело в том, что визуальные сигналы легко контролировать. А вот то, какие слова вы произносите и как именно, - нет.

Также один из самых распространённых мифов о лжи заключается в том, что если человек смотрит при разговоре вверх и вправо, то он врёт. Исследования показывают, что движения глаз на самом деле не связаны с тем, лжёт ли человек.

Некоторые люди могут также контролировать язык тела во время произнесения лжи. Но большинство на это не способно. Однако чесание носа может указывать как на ложь, так и на то, что у человека просто зачесался нос.