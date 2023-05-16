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Психолог объяснила разницу между сезонной хандрой и депрессией

Между понятиями сезонная хандра и депрессия существует большая разница, о которой важно помнить. Об этом рассказала медицинский психолог Диана Лобанова.

Психолог объяснила разницу между сезонной хандрой и депрессией
© Слово и Дело

Как правило, причиной хандры является усталость от работы или учебы. При этом длится она не продолжительный период времени, а лишь пару недель. Депрессия же может затянуться на долгие годы, передают «Известия».

«Кроме того, с депрессией очень сложно справиться в одиночку», — предупредила Лобанова.

По словам эксперта, депрессия сопровождается множеством симптомов, среди которых бессонница, отсутствие сил и аппетита, тревожность и другие. В случае сохранения этих нарушений необходимо обратиться к врачу.

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