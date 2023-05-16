Психолог объяснила разницу между сезонной хандрой и депрессией
Между понятиями сезонная хандра и депрессия существует большая разница, о которой важно помнить. Об этом рассказала медицинский психолог Диана Лобанова.
Как правило, причиной хандры является усталость от работы или учебы. При этом длится она не продолжительный период времени, а лишь пару недель. Депрессия же может затянуться на долгие годы, передают «Известия».
«Кроме того, с депрессией очень сложно справиться в одиночку», — предупредила Лобанова.
По словам эксперта, депрессия сопровождается множеством симптомов, среди которых бессонница, отсутствие сил и аппетита, тревожность и другие. В случае сохранения этих нарушений необходимо обратиться к врачу.