Психолог объяснила разницу между сезонной хандрой и депрессией

Между понятиями сезонная хандра и депрессия существует большая разница, о которой важно помнить. Об этом рассказала медицинский психолог Диана Лобанова.

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Как правило, причиной хандры является усталость от работы или учебы. При этом длится она не продолжительный период времени, а лишь пару недель. Депрессия же может затянуться на долгие годы, передают «Известия».

«Кроме того, с депрессией очень сложно справиться в одиночку», — предупредила Лобанова.