Психолог назвала самые раздражающие женские качества

Стервозность и болтливость — самые раздражающие черты женского характера, считает психолог Елена Ярикова. Качества, мешающие общению, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Яриковой, от личных качеств и умения правильно коммуницировать с людьми зависят социальный статус, окружение, отношения на работе, наличие партнера. При этом некоторые особенности характера лишь отталкивают других.

Навязчивость

Желание понравиться мужчине или быть с объектом симпатии часто приводит к чрезмерной навязчивости, предупреждает психолог. Это выражается в назойливом общении, желании быть все время рядом, отказе от собственных хобби в пользу интересов мужчины. Хотя женщина в этот момент руководствуется только лучшими побуждениями и заботой, на деле такое поведение может привести к тому, что ее станут избегать.

Стервозность

Собеседница «Ленты.ру» считает, что холодность, эгоцентризм и ультимативность кажется привлекательной только в кино, на деле же таких женщин сторонятся. По ее словам, с таким характером о здоровом общении, долгосрочных отношениях и взаимности не может быть и речи.

Болтливость

Психолог полагает, что женщины, которые слишком говорят много впустую, утомляют окружающих. Долгая полемика, разговоры не по делу, сплетни вызывают желание встать и уйти, особенно у мужчин.

Вульгарность

С точки зрения Яриковой женщина, которая ругается матом, не вынимает сигарету изо рта и ведет себя мужеподобно, редко привлекает к себе внимание. По ее мнению, чаще всего мужчины ожидают от женщин мягкости.

Собственническое отношение

Попытки женщины ограничить свободу мужчины, привязать его к себе и подтолкнуть к браку либо сводят отношения на нет, либо порождают обман и ложь, говорит психолог.