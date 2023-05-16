$79.10+1.9086.09+1.84

Как сформировать полезные привычки

Для того чтобы сформировать и внедрить в свою жизнь полезные привычки, нужно начать с небольших шагов, а также найти поддержку в лице окружающих. Об этом рассказал врач-психотерапевт Михаил Кумов.

Как сформировать полезные привычки
© Вечерняя Москва

Он посоветовал записать привычки и следить за их выполнением. Для этого можно использовать специальные интернет-приложения.

Начинать, по мнению психолога, нужно с небольших шагов.

— Например, если вы хотите заниматься физическими упражнениями, начните с коротких тренировок в течение 10–15 минут в день, — пояснил Кумов в комментарии РИАМО.

Стоит рассказать о новой полезной привычке друзьям и родственникам, чтобы получить поддержку. Также можно придумать для себя награду за выполнение действий, которые соответствуют задуманному плану.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий