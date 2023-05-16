Как сформировать полезные привычки

Для того чтобы сформировать и внедрить в свою жизнь полезные привычки, нужно начать с небольших шагов, а также найти поддержку в лице окружающих. Об этом рассказал врач-психотерапевт Михаил Кумов.

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Он посоветовал записать привычки и следить за их выполнением. Для этого можно использовать специальные интернет-приложения.

Начинать, по мнению психолога, нужно с небольших шагов.

— Например, если вы хотите заниматься физическими упражнениями, начните с коротких тренировок в течение 10–15 минут в день, — пояснил Кумов в комментарии РИАМО.