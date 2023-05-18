Психолог объяснила мотивы женщин, продающих своих детей

Недавно в Москве три женщины пытались продать младенца за 60 000 рублей, но их задержали прямо во время сделки. К сожалению, этот случай не единичный – в СМИ довольно часто появляются новости о подобных случаях в разных городах страны.

© РИА "ФедералПресс"

Чем обоснованы поступки таких «продавщиц» и как ситуации могут сказаться на психике детей в будущем, рассказала «ФедералПресс» психоаналитик, дошкольный педагог-психолог Полина Малахова.

«Рискну предположить, что мы имеем дело с сочетанием определенных характеристик у такой матери: низкий интеллект (иначе бы она не попалась) и психопатические черты (отсутствие эмпатии и неспособность к привязанности). Младенец для такой женщины ценности не представляет, а 60 000 рублей представляют», – высказалась психолог.

Как ситуация может сказаться на ребенке – прогнозировать сложно. Многое будет зависеть от того, как сложится его дальнейшая жизнь. Если малыш попадет к хорошим людям, которые смогут качественно о нем позаботиться – все может быть вполне неплохо.

Но еще, по словам Малаховой, нужно учитывать и генетический компонент – что этот ребенок получил по наследству (какие черты и характеристики).

За последние несколько лет подобных сделок было действительно много. В Ингушетии 30-летняя девушка продала новорожденного сына своей подруге за 400 000 рублей. Теперь горе-матери грозит 10-летний срок, пишет SHOT. Жительница Красноярска продала своего малыша руководству фирмы «Дидилия» за 850 000 рублей. Женщине дали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.