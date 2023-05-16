5 изменений, которые происходят в жизни после работы с психологом

Психотерапия требует времени, а изменения в жизни происходят постепенно. Часто проблемы кажутся неразрешимыми, при этом всего одна фраза может сподвигнуть посмотреть на них под другим углом. "Рамблер" расскажет про основные из них.

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В терапии мы учимся задавать себе много вопросов, прислушиваться к эмоциям и узнаем много нового. Например, вы не только понимаете, почему с вами в жизни происходят разные события, но и обучаетесь выдерживать их.

Замечаете чувства

В процессе работы с психологом вы научитесь распознавать свои эмоции и определять, что именно их провоцирует. Например, очень часто люди считают, что испытывают злость, когда их мучает тревога или страх. В терапии мы учимся четко определять, что происходит с нами в моменте и регулировать свое состояние.

Учитесь общаться

Вы обучаетесь в экологичной форме доносить свои чувства и желания до других людей — не через обвинения, оценочные суждения или пассивную агрессию, а через я-сообщения.

Отделяетесь от других

Вы понимаете, где реализуете собственное желание, а где желания, которые вам навязало общество или семья. Вообще процесс сепарации и самоопределение — это неотъемлемый процесс психотерапии. Некоторые впервые начинают понимать, чего они на самом деле хотят от жизни.

Очерчиваете границы

Постепенно человек учится отказываться от нежеланных людей или действий и начинает отстаивать свои границы. Таким образом, учится заботиться о своей ресурсном состоянии. Зачастую в процессе терапии от человека "отваливаются" люди, но обычно это связано как раз с тем, что сам человек выходит из созависимого состояния и становится свободнее.

Начинаете отвечать за себя