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5 изменений, которые происходят в жизни после работы с психологом

Психотерапия требует времени, а изменения в жизни происходят постепенно. Часто проблемы кажутся неразрешимыми, при этом всего одна фраза может сподвигнуть посмотреть на них под другим углом. "Рамблер" расскажет про основные из них.

5 изменений, которые происходят в жизни после работы с психологом
© unsplash

В терапии мы учимся задавать себе много вопросов, прислушиваться к эмоциям и узнаем много нового. Например, вы не только понимаете, почему с вами в жизни происходят разные события, но и обучаетесь выдерживать их.

Замечаете чувства

В процессе работы с психологом вы научитесь распознавать свои эмоции и определять, что именно их провоцирует. Например, очень часто люди считают, что испытывают злость, когда их мучает тревога или страх. В терапии мы учимся четко определять, что происходит с нами в моменте и регулировать свое состояние.

Учитесь общаться

Вы обучаетесь в экологичной форме доносить свои чувства и желания до других людей — не через обвинения, оценочные суждения или пассивную агрессию, а через я-сообщения.

Отделяетесь от других

Вы понимаете, где реализуете собственное желание, а где желания, которые вам навязало общество или семья. Вообще процесс сепарации и самоопределение — это неотъемлемый процесс психотерапии. Некоторые впервые начинают понимать, чего они на самом деле хотят от жизни.

Что делать, если вы расстались

Очерчиваете границы

Постепенно человек учится отказываться от нежеланных людей или действий и начинает отстаивать свои границы. Таким образом, учится заботиться о своей ресурсном состоянии. Зачастую в процессе терапии от человека "отваливаются" люди, но обычно это связано как раз с тем, что сам человек выходит из созависимого состояния и становится свободнее.

Начинаете отвечать за себя

Постепенно вы берете ответственность за свою жизнь, и больше не боитесь сделать шаг себе на встречу. Вы становитесь независимым там, где надо, и учитесь выстраивать близкий контакт с теми, кто будет приносить вам счастье.

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