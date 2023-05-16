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Психолог назвала 9 качеств, которые убивают любовь к себе

Прежде всего, это ощущение, что вы чего-то не заслуживаете. Уверенность и любовь к себе приходит, когда чувствуете себя достойным, чтобы быть тем, кто сейчас есть.

Психолог назвала 9 качеств, которые убивают любовь к себе
© СОВА

На втором месте - сомнения. Глобальные размышления даже о мелочах заставляют беспокоиться и представлять все в худшем свете, чем есть на самом деле. Стоит обратить внимание и на драматизацию происходящего. Если вы думаете, что любое событие приведет к чему-то плохому, - это убивает вас изнутри.

Следующий "сигнальный звонок" - когда человеку кажется, что хорошие вещи случаются только с другими людьми. Это еще один путь разрушить любовь к себе, не выходя из дома.

Следует избегать и постоянных дум о прошлом. Его нельзя изменить, а значит, сильно беспокоиться не стоит.

Подрывает внутреннюю любовь и постоянный подсчет неудач. Если акцентировать свое внимание на неудачах – некогда строить планы для будущих побед.

Еще одно качество - самосаботаж. Далеко не позитивные разговоры с самим собой могут войти в привычку и человек не заметит, как заживет в постоянном движении в негативе.

Сравнение себя с другими тоже поможет убить любовь напрочь. И последнее качество - неблагодарность. Только благодарность позволяет сосредоточиться на том, что у вас есть, а не на том, чего нет. Концентрация на положительных сторонах жизни дает ощущение любви к себе и счастья, пишет РИА ФАН. Ранее психолог назвала главные признаки любви в отношениях.

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