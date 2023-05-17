Как защититься от приставаний в общественном транспорте

Домогательства в общественном транспорте – проблема, увы, не редкая, а с наступлением весны – все более актуальная и наболевшая.

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Девушки в коротких юбках и платьях становятся легкой мишенью для так называемых фроттеристов. Это люди с сексуальной девиацией, которая заключается в получении удовольствия от трения о тело другого человека. Пользуясь столпотворением в метро или автобусе, незнакомцы тесно прижимаются к своим жертвам и начинают гладить и трогать их в интимных местах. При этом большинство потерпевших просто цепенеют от неожиданности и молча дожидаются следующей остановки.

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Как правильно реагировать в таких ситуациях? И можно ли привлечь обидчика к ответственности? Об этом MIR24.TV поговорил с психологами и юристами.

Выбор жертвы и психология обидчика

По мнению психолога Елены Царевой, фроттерист выбирает жертву определенным образом. Чаще всего – это либо совсем юная девушка, либо скромная и застенчивая женщина.

«После того, как он выбрал потенциальную жертву, ему нужно проверить ее реакцию. Сначала он касается ее рукой, якобы случайно, затем подходит ближе. Если в этот момент женщина никак не реагирует, на ее лице страх или смущение, он убеждается, что жертва ему подходит. Именно такого поведения он и ждет от жертвы», – говорит психолог.

Получается, чтобы избежать домогательств, следует вести себя прямо противоположно, уверена эксперт.

«В тот момент, когда произошел первый телесный контакт, нужно сразу обозначить взглядом, что вам это не нравится, – объясняет психолог. – Чаще всего женщины боятся даже повернуться и посмотреть в глаза неприятелю, испытывая и страх, смущение и стыд».

Многие из-за страха оказаться в неловкой ситуации, убеждают себя, что им показалось. Это неправильное поведение, предупреждает специалист. Если не отреагировать сразу, то страх возьмет верх над эмоциями, и извращенец воспользуется этим моментом.

«Если после предупредительного взгляда фроттерист продолжает пытаться войти в телесный контакт, тут нужно сделать громкое замечание, – советует Елена Царева. – Можно, например, сказать: «Мужчина, что вы об меня третесь, отойдите от меня». Сделать это нужно громко – так, чтобы он напугался общественной реакции и разоблачения».

В таких случаях, уверяет психолог, злоумышленник отходит от жертвы или выходит из транспорта.

«Главное оружие – это быть уверенной в себе и не бояться оказаться в неловкой ситуации. Нужно сделать так, чтобы неловко было ему. Это гарантирует вам безопасность».

Руководство к действию

О конкретных действиях в подобных ситуациях рассуждает и клинический психолог Дарья Яушева. Если домогательство происходит в метро, специалист предлагает воспользоваться экстренной связью «пассажир-машинист», которой оборудованы поезда.

«На станции можно обратиться к сотрудникам полиции и другим должностным лицам, чтобы оформить акт о происшествии. Это поможет и в том, чтобы обезопасить себя от дальнейших домогательств и от преследования», – отмечает эксперт.

Как объясняет Дарья Яушева, все должно быть формализовано: должностные лица должны зафиксировать обращение и принять письменное заявление. В этом случае вероятность того, что для нарушителя наступят негативные юридические последствия, выше.

«Будет полезно, если вы сразу сориентируетесь и попросите кого-то из окружающих выступить свидетелями, – продолжает психолог. – Оцепенение действительно может быть автоматической реакцией. Может казаться, что происходит что-то стыдное. Возможно, будет проще просто сказать: «Отойдите!» или «Меня грабят».

После пережитого насилия может понадобиться поддержка, предупреждает специалист: «Иногда достаточно сопереживания близких, а иногда, особенно если это сработало как триггер прошлых ситуаций, связанных с беспомощностью и насилием, профессиональная помощь. Главное – не винить и не стыдить себя. Виноват всегда агрессор. Всегда».

Что грозит обидчику?

Далеко не все прикосновения постороннего человека в «тесном» транспорте имеют сексуальный подтекст, но если телесный контакт длится слишком долго или появляются поглаживания, то это можно расценивать как домогательства, считает юрист Данил Стренин:

«Приставанием может являться любое действие, осуществленное в отношении девушки без ее прямого согласия – например, прикосновения, агрессивные просьбы дать номер телефона, объятия и так далее».

Прежде всего эксперт советует запомнить лицо обидчика, чтобы в дальнейшем иметь возможность подробно его описать. По факту домогательств можно обращаться в любое отделение полиции – МВД обязано принять заявление к рассмотрению, отмечает юрист. В заявлении следует как можно более точно указать время произошедшего и место нахождения общественного транспорта в тот момент.

«Например, если домогательства произошли в метро, укажите время, вагон, в котором вы находились, и между какими станциями ехал поезд. Если в автобусе – время, его номер и остановки, между которыми он ехал. Если транспорт был оборудован камерами, это поможет доказать факт противоправных действий», – поясняет специалист.

Данил Стренин также уточняет: «Отдельной статьи в КоАП РФ или УК РФ, устанавливающей ответственность за домогательства в общественном транспорте, нет. Однако это не значит, что данные деяния не наказуемы. Так, согласно пункту «в» ч.1 ст. 213 УК РФ, данные действия можно квалифицировать как хулиганство, совершенное в транспорте общего пользования».

В таком случае, по словам юриста, нарушителю грозит штраф, обязательные или исправительные работы, а также лишение свободы на срок до пяти лет.