7 причин делать селфи каждый день

Селфи обычно ассоциируют с тщеславием или необходимостью компенсировать низкую самооценку. Но плюсов у них даже больше, чем минусов, если знать меру.

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До шести селфи в день — оптимальное количество.

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Селфи помогают выявить заболевания

Искусственный интеллект уже сегодня способен выявлять закономерности, которые человек упустил бы из виду. К примеру, ученые обнаружили, что по чертам лица можно понять, подвержен ли человек риску сердечных заболеваний. Пока подобные технологии не применяются повсеместно, селфи все равно могут сослужить добрую службу — рассмотрите кадры повнимательнее.

Это акт заботы о себе

Для большинства людей селфи — это развлечение и способ сделать перерыв. Чем не альтернатива вредному перекуру? Съемка селфи не только позволяет отвлечься, но и мотивирует, например, выйти на улицу, чтобы запечатлеть себя в цветущих деревьях или привести себя в порядок, чтобы выглядеть свежее. Главное, не зацикливаться на идеальности и реже использовать фильтры.

Селфи улучшают настроение

Еще одно исследование на тему селфи предполагало, что испытуемые должны фотографировать себя улыбающимися каждый день. В результате выяснилось, что даже фальшивые улыбки поднимали людям настроение при просмотре снимков. Отправка автопортретов друзьям тоже оказала духоподъемный эффект: и без ученых понятно — это весело. У большинства получателей селфи с улыбкой вызвали позитивный отклик.

Повышают уверенность в себе

Удачные фотографии неминуемо повышают уровень уверенности в себе. А селфи как раз принято делать в самых выигрышных ракурсах. Те, кто уделяет этому время регулярно, как правило, чувствуют себя более привлекательными и любимыми, чем те, кто не привык фотографироваться. Съемка селфи — отличный способ почувствовать себя лучше, буквально взглянув на себя со стороны. А если вы по какой-то причине стесняетесь улыбаться, селфи помогут убедиться, что с вашей улыбкой все в норме!

Помогают саморефлексии

Ежедневные селфи отлично справятся с функцией дневника, если вам некогда писать по несколько страниц. Спустя время с их помощью можно будет отследить, как вы менялись, как себя чувствовали в тот или иной период. Может быть, портреты не всегда содержательны, но память они простимулируют точно, особенно если вы визуал.

Совместные селфи укрепляют отношения

Публикация селфи в социальных сетях (не забудьте отметить всех участников) помогает создавать новые связи, завязывать переписку — в общем, поддерживать общение в Сети даже после мимолетного очного знакомства. Другим примером можно считать публичное переживание горя. Люди, которые делятся селфи в моменты сильных переживаний, получают поддержку даже от незнакомцев. И пускай это не самоцель, легче заводят дружбу с товарищами несчастью.

Помогают сохранить особые воспоминания