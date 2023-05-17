Как бороться с одиночеством при работе из дома

Переход на удаленную работу сначала приносит облегчение от того, что вам более не нужно ездить на работу, но со временем многие люди начинают испытывать чувство одиночества. Так, HBR со ссылкой на научные работы написало статью, где объяснила, как решить проблему одиночества из-за удаленной работы.

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Для начала определите свои потребности: подумайте, какие конкретные взаимодействия и уровни вовлеченности необходимы вам для того, чтобы чувствовать связь с людьми и преуспевать на работе. Предпочитаете ли вы светские беседы, встречи один на один или групповые разговоры? Ищете ли вы приятеля на обед или большую совместную команду? Далее оцените свои возможности: изучите существующие ресурсы, которые вы, возможно, еще не использовали.

Обратите внимание на помещения для совместной работы, ресурсные группы сотрудников, профессиональные ассоциации или курсы. То есть те места, где вы можете пообщаться с людьми, занимающимися примерно тем же, что и вы. Сделайте первый шаг: Определите приоритет наиболее важной потребности, которую вы выявили, и изучите возможные варианты. Например, предложите стать наставником кому-то, кто нуждается в ваших навыках, или запланируйте виртуальные беседы с коллегами.