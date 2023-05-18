Что такое «закрыть гештальт»

В последнее время выражение «закрыть гештальт» можно услышать достаточно часто — его используют блогеры и коучи, оно регулярно встречается в соцсетях. Однако это не просто тренд: в профессиональной психологии словом «гештальт» обозначают какое-то незавершенное действие, мысли о котором не дают человеку покоя.

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«Лента.ру» рассказывает, что такое незакрытые гештальты, чем они опасны и как их правильно закрывать.

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Чувство незавершенности выматывает — неважно, касается ли оно личных отношений или работы. Мысли о том, что какая-то важная жизненная ситуация в прошлом еще не доведена до логического завершения, мешают сосредоточиться на настоящем. Справиться с этим чувством и отыскать те самые «пробелы» помогает гештальт-терапия.

Что такое гештальт

Слово «гештальт» в переводе с немецкого означает «образ», «форма» или «фигура». Основатели гештальт-теории — немецкие психологи Макс Вертгеймер, Курт Коффке и Вольфганг Келер — ввели это понятие в обиход в начале XX века.

Дипломированный психолог, гештальт-терапевт, семейный консультант Марина Ионычева в беседе с «Лентой.ру» уточнила, что сейчас фраза «закрыть гештальт» стала обиходной, ее используют для обозначения даже простейших действий — «не досмотрел фильм — не закрыл гештальт». Однако на самом деле это понятие гораздо глубже.

Под гештальтом в гештальт-терапии имеется в виду некоторая ситуация из прошлого, которая по каким-то причинам не завершилась, прервалась в середине процесса, и эта незавершенность мешает жить спокойно, — Марина Ионычева, гештальт-терапевт, автор блога «Завершай гештальт».

Эксперт привела пример незакрытого гештальта — если расстаться с любимым человеком и не завершить отношения, проговорив обиды и боль, то разлука будет мучительной. Человек будет все время мысленно возвращаться в прошлое, проигрывать в голове диалоги и варианты поведения, а чувства к бывшему партнеру останутся яркими.

Если не прожить злость и обиду, эти чувства будут оставаться «на фоне» жизни, то есть присутствовать незримо и влиять на ваше состояние и настроение, — Марина Ионычева, гештальт-терапевт, автор блога «Завершай гештальт».

Ионычева уточнила, что все начинается с отношений с родителями и другими значимыми взрослыми. Ранний опыт привязанности и построения коммуникации люди проносят через всю жизнь.

Характер, привычки и убеждения человека — это тоже сформированные, «застывшие» гештальты психики.

Как понять, что гештальт не закрыт

Гештальт-терапевт Юлия Ананьева в разговоре с «Лентой.ру» уточнила, что от человека с незакрытым гештальтом часто можно услышать фразы «я должен» и «мне надо».

Такие люди часто не отличают свои настоящие потребности от навязанных в детстве установок или приобретенных во взрослой жизни убеждений, говорит специалист. Отсюда вытекает понятие сценария, когда человек попадает в одну и ту же ситуацию при разных обстоятельствах. Например, он может несколько раз менять работу, но всегда натыкаться на очень строгого начальника, который совершенно не заботится о моральном и физическом состоянии подчиненных.

Сценарий в гештальт-терапии — это повторение одних и тех же ситуаций, исход которых не устраивает человека и повышает его тревожность.

В таком случае человеку может казаться, что он попал в замкнутый круг и все происходящие события — это судьба или наказание свыше. На самом деле он просто раз за разом совершает одну и ту же ошибку, не замечая этого.

Что значит «закрыть гештальт»

По словам Марины Ионычевой, гештальт как процесс имеет свой цикл развития, от начала к середине и до конца. Можно сказать, что каждые новые отношения — это открываемый гештальт: они имеют начало, какую-то середину и обязательно должны иметь завершение.

Закрыть гештальт означает довести какую-то жизненную ситуацию до завершения.

Психолог подчеркнула, что «завершение гештальта» — это проживание чувств, которые долгое время были невыраженными и мешали спокойно жить, это чувство облегчения и освобождения, возможность строить отношения не по привычным сценариям, а более осознанно, выбирая то, что хочется, а не то, что «надо» или «привычно».

Современные психотерапевты не закрывают гештальты. Это скорее понятие, которое стало популярно в медийной среде. В профессиональном сообществе оно осталось в XX веке, — Галина Хафизова, гештальт-терапевт.

В беседе с «Лентой.ру» гештальт-терапевт Галина Хафизова отметила, что терапия, в первую очередь, помогает понять себя и свои потребности. Она открывает возможность для того, чтобы пробовать что-то новое в той области, с которой уже долго связано ощущение замкнутого круга. Когда ситуация разрешается, человек чувствует облегчение. Это и называют «закрытым гештальтом».

Марина Ионычева привела пример из своей практики: ее клиентка очень хотела выйти замуж, но почему-то не могла — все романы заканчивались спустя пару месяцев.

В процессе работы исследуем установку «надо выйти замуж поскорее», а за ней тянутся негативные убеждения о себе — «я недостаточно хороша для хороших мужчин». В процессе работы нам удалось отследить эти мысли, оказывается, клиентка переняла их от матери. Благодаря терапии женщина начала выбирать более подходящих людей в свое окружение и пересмотрела свои взгляды на замужество как на единственный способ реализоваться, — Марина Ионычева, гештальт-терапевт.

Можно ли закрыть гештальт самостоятельно

По словам Юлии Ананьевой, самостоятельно человек может проработать какие-то несущественные моменты. Если речь идет о глубоких травмах, лучше обратиться к психотерапевту.

Если за открытым гештальтом прячется болезненная ситуация или серьезная утрата, человек самостоятельно не пойдет в свою травму, если он, конечно, не мазохист. Психика попросту не даст ему провести над собой эту экзекуцию, — Юлия Ананьева, гештальт-терапевт.

Эксперт добавила, что психика человека способна скрывать множество «слепых пятен». Самостоятельно человек может попросту не осознавать, где именно есть незакрытые гештальты, отравляющие ему жизнь.

Как закрыть гештальт

Галина Хафизова подчеркнула, что в терапии незакрытых гештальтов могут быть эффективны разнообразные творческие техники.

Творчество, игра, искусство — это все, что помогает нам выйти из обыденности, из привычного способа мыслить, помогает нам расшевелиться и посмотреть на ситуацию другим взглядом. Мне кажется, не только в терапии, но и в повседневной жизни важно вносить элементы игры, творчества и фантазии. Это во многом раскрашивает нашу жизнь и помогает выйти из автоматического режима, к которому мы все склонны, — Галина Хафизова, гештальт-терапевт.

Техники закрытия гештальта

Существует множество техник, которые помогают мысленно вернуться в травмирующую ситуацию и заново ее прожить. Самые популярные — так называемые «пустой стул» и «письмо в прошлое».

В первом случае нужно поставить перед собой стул и представить, что на нем сидит человек — источник переживаний. Это может быть бывший возлюбленный, начальник или родитель, с которым не ладятся отношения. Следует вслух высказать все свои чувства воображаемому собеседнику — выразить боль обиды, или, наоборот, сказать, как он дорог. Этот способ хорош в ситуации, когда нет возможности поговорить лично.

Вторая техника тоже подразумевает возвращение в прошлое, когда человек договаривает то, что не смог сказать здесь и сейчас. Разница лишь в том, что свои мысли он выражает в письменной форме. Послания партнеру, родителю и так далее не нужно отправлять. Главное — перенести переживания на бумагу и разобраться в своих чувствах.

Почему важно закрывать гештальты

Болезненные ситуации влияют на все аспекты жизни. Их разрешение прежде всего открывает возможности для роста и развития, как в профессиональном, так и в личностном плане.

У одного из клиентов Марины Ионычевой произошел конфликт с начальником. Тот был значительно старше, поэтому с трудом воспринимал поручения руководителя и оказался на грани увольнения.

В процессе работы мы обнаружили неосознаваемые чувства клиента к начальнику, которые были похожи на чувства к отцу, — и такая проекция мешала спокойно выполнять рабочие обязанности. В итоге мужчина смог разделить образы отца и начальника и немного изменить отношение к рабочему процессу, тогда его дела пошли в гору, — Марина Ионычева, гештальт-терапевт.