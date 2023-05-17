Какие конкретные слова выдают лжеца

Специалисты давно научились распознавать лжецов по их поведению — мимике, жестам, глазам, голосу. Но теперь за дело принялись и лингвисты.

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Арчули Дж., Маллард Д. и Виллар Г. в своей работе «Хм, я могу сказать, что ты врёшь» объяснили, на что нужно обращать внимание в разговоре с человеком, когда есть подозрение, что он может вас обманывать.

Скудная лексика

Если человек говорит правду, его история будет более описательной и яркой — с большим количеством слов и синонимов. Человек, который врёт, не особо многословен и не слишком вдаётся в подробности. Ему важно назвать меньше деталей, ведь в случае чего их можно проверить. Да и вообще говорить поменьше ему на руку, а то можно запутаться в собственной легенде.

Отсутствие «мм… гм… хм…»

Обычно в речи бывают паузы — во время них человек произносит ничего не значащие междометия, как бы подыскивая нужное слово. Есть исследования, которые объясняют большое количество таких заполненных пауз тем, что собеседник конструирует предложение прямо сейчас. Если же перед вами лжец, таких пауз будет меньше, потому что он заранее подготовил свой рассказ. Плюс, как правило, обманщик считает, что «хм» и «гм» говорят о его неуверенности. Такой человек старается подавлять эти междометия — якобы так его слова выглядят убедительнее.

«Убеждающие» формулировки