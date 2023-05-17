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Красавица видит в зеркале чудовище: что такое дисморфофобия и как с ней справиться

Дисморфофобия — психическое расстройство, при котором человек воспринимает себя некрасивым и из-за этого не может чувствовать себя спокойно. О причинах развития болезни и можно ли ее побороть — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое дисморфофобия и как с ней справиться
© Вечерняя Москва

Как рассказала психолог, сексолог Ирина Гуляева, это расстройство относится к группе обессивно-компульсивных. Люди, страдающие этим недугом, считают себя некрасивыми, зациклены на внешности и убеждены в том, что они непривлекательны.

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Развивается дисморфофобия еще в подростковом возрасте, когда происходит гормональная перестройка организма.

— Как правило, в этот период все девочки и мальчики находятся «в комплексе», поэтому для них очень важно мнение значимых взрослых. Они хотят услышать восхищение в свою сторону. Несмотря ни на что и вопреки всему, любовь взрослых в этом возрасте должна быть безусловной. Если этого не происходит, у человек развивается комплекс, — объяснила Гуляева.

Она подчеркнула, что для девочек в формировании самооценки основную роль играет именно отец.

Также на развитие расстройства, по мнению специалиста, может повлиять травматический опыт человека.

— Возможно, в детстве человек слышал оскорбления и критические замечания в свою сторону. Может быть, воспитывался без поддержки отца, поэтому этап формирования самооценки был пропущен, — предположила психолог.

Существует и генетическая предрасположенность к этому расстройству, сообщила Гуляева. Дисморфофобия может передаваться от взрослых к детям, если кто-то из родителей страдал таким отклонением.

Специалист напомнила, что у людей часто искаженное представление о себе.

— Каждый из нас замечает в себе те мелочи, которые не видят другие. Мы можем придираться к недостаткам, которые остальные просто не видят. Исследования показывают, что каждый человек воспринимает внешность по-разному и совсем не так, как ее обладатель. Однако люди с дисморфофобией малейший дефект воспринимают как уродство, которое замечают все вокруг, — подчеркнула Гуляева.

С таким расстройством очень сложно жить полноценной жизнью, поэтому психолог назвала два метода, которые в комплексе помогут справиться с проблемой:
  • работа с психотерапевтом;
  • работа над собой для улучшения самооценки.

Методы терапии определяет уже специалист исходя из индивидуальных особенностей человека. Самостоятельно решить эту проблему очень трудно, заверила Гуляева.

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