Как избавиться от хронической усталости

Для лечения хронической усталости нужно наладить режим питания, спать не менее 8 часов и регулярно заниматься спортом. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

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Эксперт пояснила, что для каждого человека важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом. Чрезмерные нагрузки отрицательно сказываются на здоровье и работоспособности.

Она добавила, что в качестве комплексного лечения врач может назначить прием витаминов, ЛФК, массажи, плавание, психотерапию.