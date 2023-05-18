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Как избавиться от хронической усталости

Для лечения хронической усталости нужно наладить режим питания, спать не менее 8 часов и регулярно заниматься спортом. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Как избавиться от хронической усталости
© Вечерняя Москва

Эксперт пояснила, что для каждого человека важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом. Чрезмерные нагрузки отрицательно сказываются на здоровье и работоспособности.

Она добавила, что в качестве комплексного лечения врач может назначить прием витаминов, ЛФК, массажи, плавание, психотерапию.

Крашкина добавила, что хроническая усталость ухудшает качество жизни: человеку становится сложно справляться даже с обычными повседневными делами. Поэтому важно вовремя скорректировать свой образ жизни, передает РИАМО.

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