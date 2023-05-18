Как найти мотивацию, когда ничего не хочется делать

«Человек ищет перемен, но не понимает, с чего начать и, соответственно, боится сделать «шаг в неизвестность». На этом уровне нужны четкие инструкции. Например, вы замечаете, что телу требуется физическая активность. Здоровье ухудшается, выносливость падает. Но вы не занимаетесь спортом, потому что для этого нужно выстроить алгоритм. Здесь на помощь приходят инструкции. В случае со спортом – это посещение фитнес-клуба, тренер, который рассчитает нагрузку, даст советы по питанию и скажет, когда приходить на тренировку», – говорит Акман.