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Как найти мотивацию, когда ничего не хочется делать

Чувство апатии противоречиво: делать ничего не хочется, сил нет, но оставаться в таком состоянии тоже невыносимо. Недовольство своим положением, стремление к целям разбивается о стену лени и безысходности. Какие техники способны помочь выйти из эмоционального плена и преодолеть «не могу и не хочу», рассказала бизнес-коуч Катерина Акман.

Как найти мотивацию, когда ничего не хочется делать
© Мир24

«Человек ищет перемен, но не понимает, с чего начать и, соответственно, боится сделать «шаг в неизвестность». На этом уровне нужны четкие инструкции. Например, вы замечаете, что телу требуется физическая активность. Здоровье ухудшается, выносливость падает. Но вы не занимаетесь спортом, потому что для этого нужно выстроить алгоритм. Здесь на помощь приходят инструкции. В случае со спортом – это посещение фитнес-клуба, тренер, который рассчитает нагрузку, даст советы по питанию и скажет, когда приходить на тренировку», – говорит Акман.

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Какое-то время придется действовать вынужденно, но постепенно появится компетенция. Этот подход называется ситуационное лидерство: определив степень готовности, можно побудить себя и другого человека на что угодно, объясняет эксперт.

«Сопротивление к изменениям – особенность, данная нам природой. Все новое наш мозг воспринимает как риск и хочет остаться в безопасности. Чтобы начались перемены, нужно преодолеть этот барьер какой-то более мощной силой. Так появилась формула Бекхарда: D*V*F ＞C, где C – это сопротивление, D – недовольство, V – видение, а F – первый шаг», – пояснила Акман.

Состояние «не могу и не хочу» звучит не иначе как «мне и так хорошо». Если вы довольны своей работой, здоровьем и материальным достатком – зачем что-то менять? Но чтобы выйти на другой уровень хотя бы в одной сфере, должно быть недовольство: меня не устраивает доход, внешний вид, отношения в семье, объясняет коуч.

«Видение – это понимание того, чего я хочу. Нужно сформулировать ответы четко и визуализировать идеальную картину внутреннего и внешнего состояния при достижении цели. Также необходимо определить первый шаг, каким будет первое действие на пути к цели. Выпишите и проанализируйте каждый из этих элементов. Если вместе они сильнее, чем сопротивление, то изменения гарантированы», – говорит Акман.

Ощущение бессилия у здорового человека – временное. Если в потоке работы, забот, мыслей и активных действий вы почувствовали усталость, то стоит остановиться.

«Если упадок сил продолжается несколько дней, неделю и больше – это тревожный звонок. Такое состояние приводит к затяжной апатии, а в худших случаях – к депрессии. Если вы здоровы и не имеете физических причин для плохого самочувствия, лучше обратиться к специалистам», – заключила коуч.

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