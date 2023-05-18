Психолог назвала создающие неприятное впечатление о человеке привычки

Глупые шутки и хвастовство создают неприятное впечатление о человеке, уверяет психолог Ольга Романив. Она назвала «Ленте.ру» и другие фразы и действия человека, отталкивающие от него окружающих.

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Впечатление о себе легко испортить не только неуместным гардеробом, но и поведением и фразами, отметила психолог. Она перечислила привычки, от которых следует избавиться, чтобы не портить отношения с людьми.

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Опоздания

Это первая привычка, который не нравится всем. Особенно если это касается деловых встреч или записей по строго установленному времени. Даже на дружескую встречу нехорошо опаздывать и тем более — не предупреждать об этом, настаивает Романив. По ее словам, необходимо работать над планированием своего времени и уважать время других.

Неопрятный внешний вид

Необязательно носить дорогую одежду, но каждая вещь должна быть чистой, выглаженной и хорошо сидеть, отметила психолог. Всегда нужно одеваться так, как требует дресс-код или обстановка. Грязная одежда, пятна, дырки или катышки — такие детали создадут неприятное впечатление в любом случае, даже если человек вышел выкинуть мусор.

Глупые шутки

Юмор помогает снять напряжение, особенно при знакомстве, продолжила собеседница «Ленты.ру». Однако стоит аккуратно подойти к выбору шуток, чтобы они были уместны в отношении собеседника, обстановки, ситуации. «На первой встрече ни в коем случае нельзя шутить про политику, религию, семью. Забудьте про пошлые истории и с красным словцом. Один неудачный анекдот может перечеркнуть вашу репутацию и впечатление окружающих», — прокомментировала она.

«Яканье»

Частое использование фраз: «А вот я…», «А у меня история…», «Лично я…», «Я бы на твоем месте…» даст понять окружающим, что перед ними человек, который не хочет слушать других и считает свое мнение авторитетным. «Яканье» сильно портит впечатление, предупредила Романив.

Выражение лица

Во время общения нужно стараться контролировать мимику, так как лицо показывает все, о чем на самом деле думает человек. «Не хмурьтесь, не кривите нос, не поджимайте губы, не смотрите осуждающе, — советует психолог. — Угрюмое или недовольное лицо моментально портит впечатление. Научитесь расслаблять мышцы и оставлять их в нейтральном положении. Мягкая полуулыбка лучше и быстрее располагает окружающих».

Отвлечение на гаджеты

Романив отметила, что современный человек не выпускает из рук телефон, чтобы быть в курсе всего. Однако в диалоге частое отвлечение на экран расценивается как незаинтересованность в общении. Собеседнику покажется, что от него хотят побыстрее уйти даже при обсуждении важных вопросов. Такая же ситуация с наушниками. Их, по ее мнению, необходимо снять во время общения.