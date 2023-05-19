6 способов, которые помогут начать управлять своими эмоциями

О том, как научиться управлять своими эмоциями, рассказывает Кадрия Велес — ментальный тренер, дипломированный психолог, создатель Академии ПроЯвленности Кадрии Велес.

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Признайте, что нет хороших и плохих эмоций

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Плохие и хорошие эмоции — миф. Эмоции — это спонтанная реакция нашей психики на внешние события. Они помогают разобраться, что происходит и как на это реагировать.Как только вы это понимаете, жить становится легче. Например, если вам приходится каждый вечер проходить через темный парк и при этом у вас возникает страх, это вполне объяснимо. В таком случае надо не эмоцию блокировать, а определить, что ее вызывает и предпринять действие, в данном случае — изменить маршрут.

Разберитесь с природой эмоций

В детстве нам постоянно твердили, что есть плохие и хорошие эмоции. Поэтому у взрослого человека эмоциональный центр почти всегда заблокирован, причем в значительной мере. Итого, мы не чувствуем, не понимаем, не осознаем многих жизненных моментов и не умеем правильно на них реагировать. В особенности это касается мужчин, которые, как они сами утверждают, не подвержены эмоциям.

Но такое спокойствие и холодный рассудок работают против нас, ведь эмоции — это как бы “заводская настройка”. Они встроены изначально, их функция — помочь нам интегрироваться во внешний мир.

Другими словами, если человек говорит, что не чувствует эмоции, он просто разучился их воспринимать. На самом деле они есть, могут и должны быть использованы во благо!

Не блокируйте плохие эмоции

Положительные эмоции имеют очень высокие вибрации. Когда мы их испытываем, погружаемся в высокое состояние, ведь это радость, воодушевление, интерес, трепетное ожидание. Человек стремится испытывать положительные эмоции, что вполне очевидно.

Негативные же эмоции (страх, стыд, злость, гнев, вина) имеют низкочастотную природу. А значит, когда мы их испытываем, наша вибрация снижается, и при длительном воздействии мы погружаемся в уныние, леность, апатию, депрессию.

С детства мы привыкли блокировать такие эмоции, например, чтобы не расстраивать маму, но ключ к управлению эмоциями — это не блокировка, а именно понимание того, что та или иная эмоция хочет нам сказать, почему она возникает и вызывает такую реакцию организма.

Восстановите работу эмоционального центра

Для этого необходимо выделить время и установить таймер на определенное время. В процессе такого эксперимента необходимо задаваться вопросом: “Что я сейчас чувствую?”, “На что это похоже?”, “Как это можно назвать привычными словами?”, чтобы в конечном итоге описать свои ощущения с помощью базовых эмоций.

Когда человек регулярно фокусирует свое внимание на том, чтобы распознать свои эмоции, его эмоциональный центр постепенно активируется. В итоге мы можем обнаружить, что в нас много злости, агрессии, обиды, которые на протяжении многих лет были скрыты под маской позитивности и благополучия.

Не бойтесь своих эмоций, взаимодействуйте с ними

Активация и тренировка эмоционального центра позволят распознавать эмоции не только во время эксперимента, но и в моменте, когда они только возникают.

Это позволит определять триггер, устанавливать причинно-следственную связь и вырабатывать стратегию поведения. Простыми словами, человек понимает, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.

Активно применяйте управление эмоциями

Когда вы разобрались с тем, что такое эмоции, научились их классифицировать и понимать, почему они у вас возникают, активно это применяйте. Этот навык позволит значительно повысить качество жизни: подбирается депрессия — вы в нее не погружаетесь, а моментально выявляете, что вам пытается донести ваш организм и предпринимаете действия.