Как выявить токсичного человека на первой встрече

Многое о людях можно сказать по внешнему виду, поведению, привычкам — но не всем это удаётся сделать. Психолог Михаил Лабковский в своём блоге рассказал, как распознать токсичного человека при первой встрече и что делать в таких случаях.

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Такие люди очень любят иронию, сарказм в высказываниях и относятся к другим высокомерно. Для них нормально унизить, оскорбить незнакомца. Но, возможно, следующей жертвой будете именно вы.

Абьюзер не способен грамотно проживать негативные эмоции. Он проявляет пассивную агрессию, однако умело маскируют её в шутки, юмор. Прямая раздражительность, резкие всплески настроений также говорят, что перед вами может стоять токсичный человек.

Психолог также объяснил, почему некоторые пропускают тревожные сигналы в начале общения и только через время осознают, кто находится рядом с ними: «Дело в том, что из-за недоверия к себе вы склонны сглаживать углы и игнорировать маркеры в поведении человека».