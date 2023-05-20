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Один кусочек: психиатр Вилков объяснил, откуда берется привычка оставлять на тарелке еду

Привычка некоторых людей оставлять один кусочек на тарелке раздражает многих, но повлиять на это поведение почти невозможно. С чем может быть связано нежелание доедать и убирать за собой, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Психиатр объяснил, откуда берется привычка оставлять на тарелке еду
© Вечерняя Москва

По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, есть несколько причин, по которым человек ведет себя таким образом. Это может быть просто невнимательность или нежелание мыть посуду, а также неосознанная привычка, которая возникла в детстве.

И если с первыми двумя вариантами все понятно, то с последней причиной нужно разбираться. Как утверждает специалист, если привычка оставлять кусочек на тарелке сформировалась из детства, то она будет проявляться и во взрослом возрасте:

"Эту привычку люди не замечают, потому что они привыкли так делать. Поэтому, когда делаешь им замечание, они не реагируют или считают, что к ним придираются".

Также такая особенность поведения может быть связана с характером человека, считает эксперт:

"Если у человека прослеживаются в поведении стремление к порядку и дисциплине, то и в пищевом поведении будет такой подход. Но если же человек в этом плане менее собранный, он может оставлять на тарелке продукты и не убирать их сам".

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