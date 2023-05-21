Психолог Крутских: к усталости приводят страхи и заниженная самооценка. Если вы только проснулись, а уже устали, это может говорить о внутренних проблемах. Которые могут появиться из-за долгого стресса или накопившейся тревожности. Но со всем этим можно бороться. Клинический психолог, коуч Ирина Крутских перечислила 10 методов, которые сделают вашу жизнь гораздо комфортнее.

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Причины усталости

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Постоянная усталость часто связана с тем, что на работу с негативными внутренними процессами уходит вся энергия. Она тратится на «обслуживание» страхов, блоков, сдерживание внутренних конфликтов и психологические защиты. Если быть постоянно в стрессе, это неминуемо приведёт к физическому и эмоциональному истощению, рассказала врач.

Главная причина психологического выгорания — диссонанс между требованиями, ожиданиями, которые человек предъявляет к себе, и реальными возможностями. Такая ситуация приводит к перегрузке, чрезмерной усталости и потере мотивации.

А ещё усталость могут вызвать плохие отношения с близкими людьми или коллегами. Психологическое выгорание может появиться от недостатка поддержки и признания со стороны коллег и руководства. А ещё в группе риска люди, привыкшие к чёрно-белому мышлению. У них всё либо идеально, либо ужасно.

Усталость может быть от сна, стресса или тревоги, неправильного питания, болезней, побочных эффектов от лекарств, факторов окружающей среды, вредных привычек, низкого уровня физической активности, негативного мышления и, наконец, депрессии.

Измотанным себя может чувствовать и человек с низким уровнем самооценки, который не верит в себя, у которого нет целей.

Методы борьбы

Психолог перечислила десять способов, как бороться с постоянной усталостью.

Определите долгосрочные цели, ценности и приоритеты. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и уделяйте этому время. А по мелочам не тревожьтесь.

Научитесь отдыхать: займитесь медитацией, йогой или прогулками на свежем воздухе, чтением книг или рисованием. Учитесь справляться с негативными эмоциями через методы релаксации и дыхательной практики.

Научитесь говорить «нет». Не бойтесь отказываться от некоторых обязательств или запросов, если вам от них плохо. Установите чёткие границы между работой и личной жизнью, и тогда вы сможете избежать перегрузки и переутомления.

Найдите поддержку у близких людей. Общайтесь и знакомьтесь с новыми людьми, чтобы избежать изоляции и одиночества. Научитесь создавать поддерживающую среду вокруг себя — тогда вы сможете получать помощь от семьи.

Обращайте внимание на то, что вы можете контролировать. Не думайте о том, что не зависит от вас. А то загоните себя в угол дурными мыслями.

Найдите свой смысл в работе, которой занимаетесь. Например, ищите возможности для роста и развития в своей профессии. Или пойдите на учёбу.

Важно помнить, что забота о себе — это не эгоизм. Если вы сами постоянно в плохом состоянии, то и другим помочь не сможете. Не забудьте о физический активности. Если не нравится спорт, хотя бы гуляйте каждый день.

Планируйте в первую очередь свой отдых — когда, как, где, с кем будете проводить внерабочее время, выходные, отпуск. И только потом планируйте рабочие задачи.

Поработайте с психологом. Он поможет проработать негативные мысли и поможет высвободить энергию для созидательной деятельности.

Спите не менее восьми часов в сутки и возьмите привычку засыпать не позднее 23 часов.