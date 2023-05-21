Назван способ раскрыть абьюзера на первом свидании

В ходе первого свидания важно уметь распознать склонность потенциального партнера к эмоциональному насилию, для этого не пропустить тревожные сигналы, рассказала психолог Софья Сулим. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказала, на что обратить внимание во время первой встречи, и порекомендовала «небольшую провокацию» при подозрении в склонности к абьюзивному поведению.

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Так, она объяснила, что основными двумя маркерами, по которым можно делать выводы, является то, что человек говорит о своем прошлом, и то, как он себя позиционирует в настоящем. Специалист предупредила, что не стоит формировать мнение о потенциальном партнере исходя из того, что он говорит о будущем.

«Можно деликатно расспросить человека о его прошлом: про отношения с самыми разными людьми, с семьей, бывшими партнерами. Делать это тоже нужно очень деликатно, не спрашивать такое напрямую, в лоб. Можно рассказать какую-то свою ситуацию из детства, про маму, про папу, а затем дать своему собеседнику возможность рассказать что-то аналогичное», — посоветовала психолог.

Более того, как заявила Сулим, на первом свидании допустима «небольшая провокацию на агрессию». Она подчеркнула, что не стоит предпринимать такие действия просто так — только в случае, если возникли подозрения.

«Можно подумать о том, чтобы сделать небольшую провокацию на агрессию. Например, посмотреть на реакцию человека, если его нечаянно толкнуть либо закрыть перед ним дверь — что-то очень простое. А можно даже и не провоцировать, просто наблюдать за реакциями человека на подобные бытовые ситуации», — пояснила эксперт.