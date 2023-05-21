Психолог рассказала, как раскрыть абьюзера на первом свидании

Психолог Софья Сулим рассказала "Ленте.ру" о способах быстро вычислить в новом знакомом абьюзера.

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По словам специалиста, тревожные предупреждения можно заметить уже на первом свидании. К ним относится, в первую очередь, проявление человеком агрессии при разговоре о прошлых отношениях или о семье. Софья утверждает, что такое поведение является верным признаком того, что человек еще не проработал свою агрессию, и, к кому бы она не относилась, это чревато скажется и на вас в будущем.

Также Сулим отметила, что судить о партнере по его словам о будущем – неверно. Гораздо лучше покажет человека его позиционирование себя в настоящем и то, как он рассказывает о прошлом.

Помимо этого психолог предложила в случае, если у вас возникли подозрения, пойти на некую провокацию на первом свидании – проверить, как человек поведет себя в неприятной ситуации.

«Например, посмотреть на реакцию человека, если его нечаянно толкнуть либо закрыть перед ним дверь — что-то очень простое. А можно даже и не провоцировать, просто наблюдать за реакциями человека на подобные бытовые ситуации», — уточнила Сулим.

По ее словам, агрессивный и склонный к психологическому насилию человек наверняка выдаст себя через свои реакции даже на первой встрече.