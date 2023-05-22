7 простых техник, которые стоит опробовать со своим партнером

Конфликты могут не только разрушить, но и значительно укрепить отношения.

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Как? Используйте следующие семь способов и пожинайте плоды стараний!

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Обсуждайте сложные темы, касаясь друг друга

Независимо от уровня доверия в паре некоторые вопросы обсуждать, скажем прямо, непросто. Бывает, что проблемы замалчиваются до последнего, лишь бы избежать негатива. Когда вы все же набираетесь смелости и сообщаете, что «нужно серьезно поговорить», партнер чувствует себя уязвимым и вынужден защищаться. Чтобы дискутировать на щепетильные темы было проще, обнимайтесь и говорите в процессе. А если тема предполагает более серьезную обстановку, держитесь за руки или как минимум положите руку на спину партнера. Тактильный контакт способствует ощущению безопасности и доверия. Разговор без барьеров будет проще и результативнее.

Ищите истину в позиции партнера

Даже если позиция партнера кажется вопиюще нелогичной и абсурдной, разберитесь, чем он руководствуется в своих суждениях, — для этого совсем не обязательно повышать голос и портить друг другу нервы. Не все умеют ставить себя на место другого человека, но стоит сделать попытку, и шаг навстречу будет оценен по достоинству: конфликт быстро сойдет на нет, даже если разногласия останутся.

Сформулируйте позиции друг друга

Начните разговор на сложную тему с изложения позиции партнера, как вы ее понимаете, и попросите разъяснений. Вот увидите, уважение чужого мнения творит чудеса, даже если вы не согласны с ним. Когда вы стараетесь разобраться в позициях друг друга вместо слепого отстаивания свой точки зрения, конфликт маловероятен.

Повторите сказанное дословно

Эту технику часто называют зеркальной — главное ее преимущество в том, что она позволяет человеку почувствовать, что его слышат. Буквально. Работает это следующим образом: уязвленная или просто обиженная сторона излагает свои мысли касательно проблемы. Вторая сторона конфликта практически дословно проговаривает сказанное, дополняя вопросом. Например: «Я чувствую, что мы отдаляемся, и мне страшно». — «Ты чувствуешь, что мы отдаляемся, и тебе страшно. Что именно тебя пугает?» Важно избегать перефразирования, воздержаться от попыток перекроить сказанное под свое мнение. Суть техники в том, чтобы поддержать и разобраться. Сарказм здесь неуместен, как и надменность.

Обсуждайте плюсы

Концентрироваться на проблемах не менее вредно, чем откладывать их решение: с фокусом на сложностях плюсы отношений будут казаться незначительными. Зацикленность на плохом может вызывать чувство страха и безнадежности. Сосредоточьтесь на общих мечтах, делах и достижениях. Что вам отлично дается, когда вы вместе? Какие мечты уже сбылись? Какие вы хотели бы обратить в реальность вдвоем? Пускай неприятности меркнут перед позитивом!

Стремитесь понять, а не доказать

Казалось бы, суть конфликта принципиально не меняется, но это только на первый взгляд. Когда вы нацелены во что бы то ни стало доказать свою правоту, у спора в контексте отношений огромный разрушительный потенциал. И напротив, когда вы идете навстречу друг другу, конфликт безопасен в долгосрочной перспективе.

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