Психотерапевт объяснила механизм возникновения панической атаки

«Паническая реакция — это тревожная реакция или тревожное расстройство. Если это впервые у человека, то это реакция, если уже не первый раз и на протяжении определённого срока, то это уже расстройство. Это состояние провоцируется стрессом, для каждого будет свой стресс. Для каждого человека стресс определяется его субъективным восприятием. Для кого-то стресс — это полететь на самолёте, для кого-то это путешествие и так далее. Восприятие ситуации субъективно и зависит от личности. Если человек включает внутренние механизмы адаптации, то он справляется со стрессом, если не включает, например, если он долго работал, если он устал, то у него возникает такая невротическая реакция. Поэтому мы можем сказать, что если в сравнении с прошлым годом в этом меньше обращений, то население уже в большей степени включает внутренние механизмы адаптации. Получается, что в этом году люди уже в большей степени знают, как справляться со стрессом. Включение внутренних адаптационных механизмов компенсации — это важная тенденция для многих, кто был в состоянии дезадаптации».