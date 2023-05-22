Психотерапевт объяснила механизм возникновения панической атаки
Внезапный, часто беспричинный приступ тяжёлой тревоги может происходить из-за усталости. Острое состояние нередко провоцируется стрессом.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила доктор медицинских наук Жанна Гарданова.
«Паническая реакция — это тревожная реакция или тревожное расстройство. Если это впервые у человека, то это реакция, если уже не первый раз и на протяжении определённого срока, то это уже расстройство. Это состояние провоцируется стрессом, для каждого будет свой стресс. Для каждого человека стресс определяется его субъективным восприятием. Для кого-то стресс — это полететь на самолёте, для кого-то это путешествие и так далее. Восприятие ситуации субъективно и зависит от личности. Если человек включает внутренние механизмы адаптации, то он справляется со стрессом, если не включает, например, если он долго работал, если он устал, то у него возникает такая невротическая реакция. Поэтому мы можем сказать, что если в сравнении с прошлым годом в этом меньше обращений, то население уже в большей степени включает внутренние механизмы адаптации. Получается, что в этом году люди уже в большей степени знают, как справляться со стрессом. Включение внутренних адаптационных механизмов компенсации — это важная тенденция для многих, кто был в состоянии дезадаптации».
Гарданова также рассказала о том, как справиться с панической атакой.
«Чтобы справиться с панической атакой, надо переключить своё внимание со своих мыслей. Второе действие — дышать в бумажный пакет или обхватить руками нос и рот и дышать в них одну-две минуты. Так как увеличивается количество углекислого газа в этом объёме, то за счёт физиологических механизмов снижается частота сердцебиения, давление и приступ купируется. Самый простой способ — попить прохладной воды и умыться ею, это позволит отвлечь себя от ощущений, к которым невротик начинает прислушиваться. Она возникает, когда человек надумывает, что для него это стресс. Тут именно когнитивный компонент важен, человек надумывает себе эти страхи».
Психотерапевт подчеркнула, что приступ имеет чёткое начало и окончание, а его длительность занимает от двух до семи минут. Симптомами проявления панической атаки могут быть чувство страха, неусидчивость, учащённое сердцебиение, повышение давления, потливость, чувство нехватки воздуха, ощущение кома в горле, слёзы, добавила специалист.