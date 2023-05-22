Психолог предупредила об опасности синдрома отличника

По сути, страдающий синдромом отличника находится в постоянной погоне за одобрением, старается заслужить принятие и любовь окружающих, плотно зажав самого себя в тисках идеальности. Эта зажатость «читается» и через тело, сигналы которого человек привык подавлять ради достижения максимальных результатов. Он не может проявить себя на все 100 процентов, потому что не верит, что его можно любить таким, какой он есть, без пятерок в табели успеваемости, — Мария Манина, клинический психолог.