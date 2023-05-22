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Психолог раскрыла главные приемы манипуляторов

Главные приемы манипуляторов раскрыла «Мосленте» медицинской психолог, психотерапевт, преподаватель Института прикладной психологии в социальной сфере Наталья Губарева. Прежде всего, активно практикуется навязывание чувства вины.

Психолог раскрыла главные приемы манипуляторов
© Мослента

На вас ложится вся ответственность за происходящее, и даже собственные ошибки манипулятор преподнесет так, что виноватыми в них окажетесь вы. В любой ситуации он старается представить себя жертвой, чтобы вызвать вашу жалость Наталья Губарева психолог

Кроме того, манипуляторы любят прибегать к шантажу и угрозам. Они часто завидуют своим жертвам и ревнуют их. Такие люди активно используют прием обесценивания, зло и саркастически шутят, но при этом редко решаются на открытую критику.

Манипулятор напоминает хамелеона — его поведение легко меняется на более выгодное в текущий момент. В его речи мало конкретики — на вопросы он отвечает общими двусмысленными фразами. Из-за этого невозможно разгадать его сущность, чувства и мысли Наталья Губарева психолог

Если попросить у манипулятора помощи, он не откажет, но сделает упор на некомпетентности просящего. При этом он может в итоге не выполнить того, о чем просили: для этого найдется масса оправданий.

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