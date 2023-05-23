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Как не давать в долг тому, кто уже занял денег

Психодраматерапевт Малинина: должнику, который снова просит денег, нужно напомнить о его долге. Можно сказать: «Я тебе уже давал, но ты не вернул. Давай ты сначала те отдашь, а потом я буду готов одолжить тебе снова. Пока нет». Либо же, если хватает смелости, короткое «нет» или более развёрнутое: «У меня все деньги распределены и сейчас нет свободных, чтобы одолжить».

Как не давать в долг тому, кто уже занял денег
© Секрет Фирмы

Как рассказала психодраматерапевт Ольга Малинина в беседе с aif.ru, объяснение причины отказа (пусть и выдуманной) помогает поддерживать хорошее отношение. Человек в таком случае демонстрирует другому понимание его трудностей.

Как пример: «Я вижу, как тебе нужны деньги, и понимаю, что сейчас тебе непросто, но, к сожалению, не могу сейчас помочь».

Если просьба дать взаймы для вас оказалась неожиданной, необязательно отвечать сразу. Специалист рекомендует сказать: «Сейчас не могу ответить, мне нужно подумать» или «Мне нужно посоветоваться с супругом». Так у вас будет время объективно оценить свои возможности и подготовиться к неприятному ответу.

Если же вы хотите отказать, но не можете решиться сообщить это, попросите поддержки того, кто вас поймёт. Сперва Малинина советует придумать, что вы будете говорить просящему денег, а после потренироваться, чтобы чувствовать себя спокойнее и увереннее.

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