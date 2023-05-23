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Психолог предупредила о вызывающих депрессию факторах

Стресс, психические травмы и некоторые другие факторы повышают риск развития депрессии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова.

Психолог предупредила о вызывающих депрессию факторах
© Lenta.ru

По словам психолога, причины развития депрессии могут быть разными. Порой бывает сложно понять, почему кто-то подвержен это болезни, а кто-то — нет. Однако точно известно, что стресс истощает нервную систему, вызывая подавленность и тревогу, которые нередко провоцируют депрессию.

Жукова напомнила, что депрессия — это не затяжная грусть, а серьезное заболевание, которое затрагивает все сферы жизни — от социальной до сексуальной. Общество стигматизирует его проявления, особенно у мужчин, поэтому многим приходится скрывать свое состояние.

При депрессии у человека наблюдается упадок сил, отсутствие желания что-либо делать, объяснила психолог. Даже банальные вещи, например мытье посуды или заваривание чая, отнимают много энергии. Людям с тяжелой депрессией сложно заставить себя принять душ или почистить зубы, а о спорте или прогулках не идет и речи.

По словам Жуковой, важно понимать, что это не «лень», а серьезные нарушения в сфере мышления, в биохимических процессах мозга. «Представьте, что вы со сломанной ногой каждый день катите в гору огромный камень — под градом, дождем и ураганным ветром. Представьте тяжесть этого камня и уклона горы, боль в сломанной ноге. Так чувствует себя человек с депрессией», — резюмировала Жукова.

Ранее психолог Лизель Шараби назвала приложения для знакомств опасными для психики. По ее словам, постоянное перелистывание страниц и анкет вызывает эмоциональное выгорание и разочарование в себе.

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