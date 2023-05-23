Перечислены способы справиться со вспышкой агрессии
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как контролировать свою вспыльчивость. Способы справиться со вспышкой агрессии доктор перечислил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».
Мясников посоветовал тем, кто столкнулся с приступом агрессии, выпить стакан холодной воды и посидеть некоторое время неподвижно. Также, по словам врача, при вспышке ярости можно умыть лицо холодной водой.
Еще одним эффективным способом справиться с агрессией специалист назвал улыбку.
«Вот вам совет. Если уже через секунду готовы вцепиться в горло [оппоненту], улыбнитесь, только искренне», — сказал Мясников и уточнил, что этот способ однажды помог ему разрядит