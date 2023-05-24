Как избежать импульсивных покупок

«Две популярные рекомендации: первая – делить весь доход на «конверты» по целям и действовать строго по выбранной стратегии; вторая – отложить покупку на час или сутки, вернуться к принятию решения позже, и тогда оно будет более взвешенным. В целом, если это разовая история без вреда бюджету, то все хорошо», – поделилась эксперт.