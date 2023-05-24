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Как избежать импульсивных покупок

Каждый из нас периодически совершает спонтанные покупки. У кого-то эти случаи редки, а кто-то бессмысленно тратит деньги на постоянной основе. Есть два способа уберечь себя от таких импульсов. Подробнее «ФедералПресс» рассказала психолог Елена Перминова.

Как избежать импульсивных покупок
© РИА "ФедералПресс"

«Две популярные рекомендации: первая – делить весь доход на «конверты» по целям и действовать строго по выбранной стратегии; вторая – отложить покупку на час или сутки, вернуться к принятию решения позже, и тогда оно будет более взвешенным. В целом, если это разовая история без вреда бюджету, то все хорошо», – поделилась эксперт.

Однако и в разовом, и в постоянном случае за импульсами стоит какая-то потребность, отметила Перминова.

Прежде чем следовать спонтанно возникшему желанию потратить деньги, человек должен ответить на вопросы: «Что мне это даст?» и «Каким еще способом я могу это получить?».

Таким образом, по мнению психолога, наверняка найдется более эффективный способ удовлетворения, чем кратковременное удовольствие от покупки.

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