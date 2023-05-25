Россиянам рассказали о самых вредных пищевых привычках.

Эксперт Верис: не надо приучать детей быстро есть
Эксперт Верис: не надо приучать детей быстро есть. Многие родители критикуют своих детей за медленное пережёвывание, однако в итоге ребёнок привыкает слишком быстро поглощать еду. А это вредно для пищеварения. Также нельзя требовать от своих детей «есть про запас», так как во взрослой жизни это заканчивается лишь перееданием.
Замена газировки соками
Часто родители советуют детям заменять газировку соком — мол, он более полезен. Но эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис рассказал «Газете.ру», что они тоже опасны для здоровья.
По его словам, соки ценятся за витамины, минералы и клетчатку. Но в пакетированном соке, который продаётся в магазинах, клетчатки совсем немного, ведь всю мякоть фруктов удаляют.
Кроме этого, в соках много сахара и консервантов, а также усилителей вкуса. А они вредны для здоровья, особенно детей.
«Ешь быстрее»
Многие родители так говорят своим детям, когда они копаются в тарелке. А зря.
Если ребёнка отучить от тщательного пережёвывания пищи, то крупные куски еды будут попадать в пищевод и плохо влиять на пищеварение. Она не будет смешиваться со слюной, а потом с желудочным соком в достаточном количестве. В итоге пища будет перевариваться дольше.
Шоколадка в виде награды
Некоторые родители пытаются стимулировать своих детей лакомствами. Например, давать шоколадку за уборку комнаты. Но этого делать не стоит.
В результате в мозгу появится ассоциация «сделанное дело — лакомство». Даже став взрослым, человек может начать хотеть сладости после каждого сделанного дела.
Еда «про запас»
Детям часто говорят «ешь побольше — потом не будет». Но это формирует привычку переедания, а во взрослой жизни такой подход заканчивается ожирением.
Поэтому объём необходимой пищи должен определяться не её количеством, а чувством насыщения. И не надо давать ребёнку много простых углеводов, в блюдах должны быть белки, жиры и углеводы в нужном количестве.