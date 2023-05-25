Россиянам рассказали о самых вредных пищевых привычках.

Эксперт Верис: не надо приучать детей быстро есть. Многие родители критикуют своих детей за медленное пережёвывание, однако в итоге ребёнок привыкает слишком быстро поглощать еду. А это вредно для пищеварения. Также нельзя требовать от своих детей «есть про запас», так как во взрослой жизни это заканчивается лишь перееданием.

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Замена газировки соками

Часто родители советуют детям заменять газировку соком — мол, он более полезен. Но эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис рассказал «Газете.ру», что они тоже опасны для здоровья.

По его словам, соки ценятся за витамины, минералы и клетчатку. Но в пакетированном соке, который продаётся в магазинах, клетчатки совсем немного, ведь всю мякоть фруктов удаляют.

Кроме этого, в соках много сахара и консервантов, а также усилителей вкуса. А они вредны для здоровья, особенно детей.

«Ешь быстрее»

Многие родители так говорят своим детям, когда они копаются в тарелке. А зря.

Если ребёнка отучить от тщательного пережёвывания пищи, то крупные куски еды будут попадать в пищевод и плохо влиять на пищеварение. Она не будет смешиваться со слюной, а потом с желудочным соком в достаточном количестве. В итоге пища будет перевариваться дольше.

Шоколадка в виде награды

Некоторые родители пытаются стимулировать своих детей лакомствами. Например, давать шоколадку за уборку комнаты. Но этого делать не стоит.

В результате в мозгу появится ассоциация «сделанное дело — лакомство». Даже став взрослым, человек может начать хотеть сладости после каждого сделанного дела.

Еда «про запас»

Детям часто говорят «ешь побольше — потом не будет». Но это формирует привычку переедания, а во взрослой жизни такой подход заканчивается ожирением.